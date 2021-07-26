調查：98%港人憂晚年生活財務　僅23%料獲子女照顧

隨着人口逐漸老化，滙豐保險調查顯示，98%受訪者坦言對晚年生活有財務憂慮，惟不足24%港人預計退休年期為20年或以上，其中僅16%已妥善規劃20年或者以上的退休生活，反映認知與現實存在重大落差。

該調查於今年6月訪問600名30至70歲的成年人，結果顯示，醫療/健康護理費用(66%)及資金不足(51%)為受訪者對晚年生活的首兩大考慮。其次是固定收入保障的需要(38%)及對通脹的憂慮(23%)。

另外，近80%受訪者認為，疫情令港人為老年生活綢繆準備愈加困難，其中40至49歲(59%)及50至59歲(61%)人士表示在經濟上受到最嚴重的負面影響。然而，只有23%港人預期子女照顧自己。

滙豐保險推出「裕達年金計劃」，年金期最長25年或直至投保人99歲。年金期首10年的每月保證年金金額逐年遞增3%，其後保持不變。由年金期第11年起，可獲派發由累積紅利所支取的每月非保證年金金額。

早前有報道指滙豐保險將重啟澳門保險市場，該行香港行政總裁文德華表示，上半年銷售有雙位數增長，對澳門市場樂觀，相信是集團在大灣區的重要增長引擎。滙豐保險香港產品業務主管張家俊指，該行累計賣出年金保單32萬張。