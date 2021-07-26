安領：虛擬資產監管出台利發展

自今年4月起，比特幣出現一輪跌市，虛擬貨幣市場熱度驟降，子企獅昂環球策略及創新業務董事何俊傑指出，公司並非短炒虛擬貨幣，而是看好整個虛擬資產市場及相關技術，故決定投資虛擬資產交易所，並開發虛擬資產服務公司。

至於早前透露，由集團管理的虛擬資產基金則仍在申請階段，期望今年內可推出市場。

廖氏補充指，公司未來銳意於金融科技領域發展，該基金則是計劃重要一環；他亦指，區塊鏈技術適用在各行各業，例如疫苗護照的認證等。雖然行業競爭激烈，但他認為各公司的專注領域不同，冀共同擴大市場規模後，「把餅做大」能令各方受惠。

在網絡安全服務上，集團近年銷售策略亦改為訂閱制，其「電郵安全」業務的訂閱收益按年飆逾15倍。廖氏指出，單次銷售產品的收入必然較訂閱制為高，惟訂閱制是逐年收費，約3年即可收回成本，更可確保長遠的收入及客戶人數；由客戶角度去看，訂閱制則可確保網絡安全質素穩定。惟該企稱，擔心地域保護主義抬頭，將對公司發展帶來挑戰。