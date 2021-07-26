南商：人民幣仍是不俗理財選擇

港銀人民幣定存戰火紛飛，南洋商業銀行助理總裁林健濠接受東網專訪時表示，該行將人民幣買賣兌換差價收窄至約90點子，現時差價大幅低於市場，吸引不少新客戶，帶動今年人民幣存款及兌換業務有理想增長。

林氏指，雖然現時人民幣升勢較去年放緩，惟現時匯價水平仍是不俗的理財選擇。該行去年底起已在市場吸納人民幣資金，近期推出全新個人客戶叙做人民幣12個月存款，可獲2.7厘及「月月派息」，起存金額為50萬元人民幣，即每月有逾1,000元人民幣利息。

然而，過了半年結後各銀行仍爭奪人民幣資金。他表示，不排除銀行希望就大灣區「跨境理財通」提早部署資金。不過，基於各銀行策略及定位不同，他觀察到並非所有銀行都積極吸納人民幣。

展望下半年人民幣存息走勢，他指出，今年以來人民幣存息實際波動不大，由於暫時未見有明顯因素抽高存息，料下半年人民幣存息繼續於目前水平「浮浮沉沉」。

「理財通」南向及北向投資者資格及理財產品範圍已有初步細節，他稱，有別於以往「港股通」等互聯互通機制，理財通覆蓋範圍較為全面，相信對內地客戶有一定吸引力。該行在產品方面會先聚焦低至中風險基金，已與內地子公司南商中國在理財通流程建立對接機制，並透過自動化平台滿足客戶需求。首階段會以提升客戶體驗及協助客戶做好跨境資產配置為目標，逐步擴大客戶基礎。

至於個人銀行業務方面，上半年該行的個人貸款錄得穩步增長，其中內地物業融資「內房通」及新股融資為主要拓展服務，資產質素沒有明顯變化。他表示，暫時不見個人客戶方面下半年有特別用款需求，預期今年貸款以穩步增長為主。