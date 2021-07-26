切斷不法資金流！中國嚴打地方隱性債務

內地傳媒引述消息人士透露，為了解決中國地方政府隱性債務問題，金融體系正積極行動。消息指目前已有多家銀行和保險機構正加速安裝設備，與中國財政部融資平台公司債務及中長期支出事項監測平台連線測試。

有金融界透露，目前市場上出現不少因融資方存有隱性債務而暫停放款，即使之前已取得核准，資金已到位的項目款項都被回收。

數據顯示，截至2020年底，中國地方政府債務餘額為25.66萬億元人民幣(下同)，控制在全國人大核准的限額28.81萬億元內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89萬億元，中國政府債務餘額為46.55萬億元，佔國內生產總值(GDP)的比重45.8%，低於國際普遍認同的60%警戒線。

不過，中國地方政府的隱性債務主要是以各種融資平台作為載體，透過各種形式舉債。這部分債務多數沒有納入政府債務限額管理，且其舉債行為並沒有受規範，當中不乏違規貸款的情況。

中國地方政府的隱性債務規模有多大，目前尚無精確統計。有數據顯示，截至2020年底，中國現存的城投債共計11,555筆，債券餘額達9.15萬億元。從債券期限看，以3至7年期為主，現存城投債餘額繼續創歷史新高。