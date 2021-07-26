中國落實網絡餐飲平台責任指導意見　美團曾瀉近15%

《意見》要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。不得將「最嚴算法」作為考核要求，通過「算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要素，適當放寬配送時限。

《意見》提及，要完善平台訂單分派機制，優化配送路線，合理確定訂單飽和度，降低勞動強度。加強交通安全教育培訓，引導督促外賣送餐員嚴格遵守交通法規。

同時，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。鼓勵探索提供多樣化商業保險保障方案，提高多層次保障水平。

《意見》要求各地落實屬地責任，建立健全餐飲外賣送餐員權益保障工作協調機制，加強組織實施，強化風險評估，有效化解矛盾，落實網絡餐飲平台主體責任和社會責任，保障外賣送餐員合法權益，堅決維護社會穩定。