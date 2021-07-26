道期跌逾200點 油價挫1%
2021年07月26日 16:17
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美匯指數回落至92.75；港匯見7.7750；離岸人民幣(CNH)報6.4861；美元兌日圓報110.18；歐元企1.1780，英鎊處1.3755。金價報1,808美元。油價跌逾1%，布油報73.29美元，紐油報71.15美元。比特幣升9%，報37,744美元。歐洲股市下跌，三大指數跌幅介乎0.31至0.47%。道指期貨跌236點。
●市後關注點
-22:00 美國6月新屋銷售
●港股午後跌勢持續，恒生指數瀉1,129點或4.13%，至26,192點，見7個月低位；國企指數挫逾4%，科技指數瀉6.57%。主板成交2,682億港元。https://bit.ly/3j3E1XJ
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●滬深三大股指瀉逾2%，茅台挫半成，外資淨賣出128億人幣。https://bit.ly/2TAwZ3L
●調查：98%港人憂晚年生活財務，僅23%料獲子女照顧。
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