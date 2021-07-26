傳內地擬針對地方穩性債務收緊監管

外媒報道，內地銀行保險機構正加緊安裝監測平台，試圖解決地方政府隱性債務問題，目前已經有暫停放款的案例出現。

過去，內地地方政府隱性債務主要以各種融資平台，透過不同形式舉債。這類債務多數未納入政府債務限額管理，且舉債行為不受規範，因此不乏違規和違法的情況。數據顯示，截至2020年底，內地地方政府債務餘額為25.66萬億人民幣，加上中央債務20.89萬億人民幣，全國債務餘額達46.55萬億人民幣，佔GDP的比重為45.8%，儘管低於國際認同的60%警戒線，地方政府的隱性債務仍引發業界關注。

據報，銀行保險機構未來向地方政府相關客戶提供融資前，應該查詢相關監測平台，金融機構應落實政策要求，防止地方政府隱性債務增加，而面對承擔地方政府隱性債務的客戶，銀行機構則不得提供新的流動資金貸款或相關融資。

業界消息指，儘管各機構仍在消化最新的監管政策，但近期已出現有地方平台項目因隱性債務問題被叫停。金融機構人士反映，市場上不少因融資方存在隱性債務，而被暫停放款的案例，即使資金已到位準備撥款，仍有隨時喊卡的風險。

根據監管機構要求，內地金融機構也不得透過理財、信託、保險、融資租賃等方式，違規向平台提供融資或繞道導致不符合條件的隱性債務。在近期加強監管下，這類案件的申報明顯下降。