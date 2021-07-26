香港6月出口貨值按年升33%　進口漲31.9%

政府統計處公布，6月本地整體出口貨值為4,066億港元，按年升33%，優於市場預期的升26%；商品進口貨值為4,471億元，按年增31.9%，錄得有形貿易逆差405億元，相等於商品進口貨值的9%。總結今年上半年，商品整體出口貨值按年升30%，進口貨值按年增26.8%，錄得有形貿易逆差1,656億元。

按地區分析，香港上月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升35.6%，當中，輸往南韓飆64.1%、台灣增46.1%、內地升36.6%、菲律賓增31.9%，馬來西亞亦多31.2%。輸往亞洲以外部分主要地區的出口貨值同錄升幅，尤其輸往美國按年升19.2%。

總結上半年，香港輸往大部分主要地區的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國大增119.7%、台灣升43.2%、印度增35.1%、內地多33.3%。

政府發言人表示，上月商品出口貨值按年繼續強勁增長，輸往內地、美國和歐盟的出口增速均加快。今年上半年合計，商品貿易總額達47,486億元，較2018年同期的高位超出13%。展望未來，外圍環境改善應會在短期內繼續支持香港的出口表現；但近期一些主要市場的變種新冠病毒感染數字急增，或會影響當地的經濟復甦步伐，另中美關係發展和地緣政治緊張局勢也值得關注。

香港經貿商會會長李秀恒表示，近期香港出口和廠商接單情況有好轉迹象，主要是受美國量化寬鬆措施帶動，大量資金投入為資產和消費市場帶來刺激，而且利率維持偏低，對人們消費有鼓勵作用。因此他對今年香港出口樂觀，預期可有雙位數字按年升幅。