泰銖成亞洲最弱貨幣　原因係...

外媒報道，新冠疫情全球爆發前，泰銖一度成為亞洲表現最強貨幣，但今年卻一直下挫，反而成為最重傷的亞洲貨幣。

根據Refinitiv Eikon數據，截至周一(26日)上午，泰銖兌美元匯率今年已跌逾10%。與其他亞洲鄰國相比，日圓兌美元下跌近7%，馬來西亞零吉下跌5%。另澳幣兌美元下跌4.43%。

瑞穗銀行經濟和戰略主管Vishnu Varathan表示，表面上泰銖嚴重落後，與泰國相對穩健的經常帳戶盈餘、或相對較低的通脹率並不相符。此外，儘管受到Delta變種病毒擴散打擊，但泰國也不是最嚴重的亞洲國家。

Varathan指，泰銖的弱勢不能完全歸咎於疫情，惟受疫情影響，旅遊人數急劇下降，實際上加大對泰國經濟的破壞。

據泰國旅遊部門及世界銀行數據，截至今年5月，泰國只有約34,000名遊客到訪，而2019年，這一數字超過3,900萬人次。這個東南亞國家的經濟增長，嚴重依賴旅遊業。在疫情之前，2019年旅遊業約佔泰國GDP的11%。Varathan認為，變種病毒風險及隨之而來的旅遊/旅行恢復的延遲，將繼續對泰銖構成明顯的威脅。