Global X新推三隻ETF　以GX亞洲半導體較受歡迎

他表示，反壟斷監管並非內地獨有，而網上消費等結構性行為不會改變。惟坦言，目前監管細則仍未公布，沒有水晶球預測這些股份何時見底，推出時的市況並非ETF發行商的首要考慮條件。而新推三隻ETF的初始投資額仍穩定，未有受到市況波動所影響，惟坦言暫時相對不受反壟斷等監管措施所影響的GX亞洲半導體比較受歡迎。

GX亞洲半導體周一(26日)收報61.52元，升1.95%。GX中國電商物流報57元，跌4.07%。GX中國遊戲娛樂報52.76元，插9.78%。