Global X新推三隻ETF 以GX亞洲半導體較受歡迎
2021年07月26日 18:37
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Global X ETFs銷售副總裁鍾駿。
向來主打主題式交易所買賣基金(ETF)的Global X上周五(23日)一口氣推出三隻新產品，分別是GX亞洲半導體(03119) 、GX中國電商物流(03124)、及GX中國遊戲娛樂(03117)，惟後兩者不幸地「撞正」內地新一輪的監管風暴。該公司ETFs銷售副總裁鍾駿表示，暫時GX亞洲半導體ETF較受投資者歡迎，但是內地升級對互聯網平台的監管，並不會損害到科網股份的長遠結構性機會。
他表示，反壟斷監管並非內地獨有，而網上消費等結構性行為不會改變。惟坦言，目前監管細則仍未公布，沒有水晶球預測這些股份何時見底，推出時的市況並非ETF發行商的首要考慮條件。而新推三隻ETF的初始投資額仍穩定，未有受到市況波動所影響，惟坦言暫時相對不受反壟斷等監管措施所影響的GX亞洲半導體比較受歡迎。
該公司目前已累計推出21隻ETF，鍾氏表示，旗下的GX中國節能(02809)、GX中國電車(02845)及GX中國半導體(03191)近期見到較多資金流入，相信在互聯網平台的監管風險升級下，資金繼續流入相關板塊也是合情合理。另他預吿，該公司今年仍會推出新產品，預計也會是主題式ETF。
GX亞洲半導體周一(26日)收報61.52元，升1.95%。GX中國電商物流報57元，跌4.07%。GX中國遊戲娛樂報52.76元，插9.78%。