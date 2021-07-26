經濟隱憂促資金流入美債避險　10年債息跌至紀錄低

市場對經濟前景的擔憂加劇，美國10年期國債實際孽息率跌至歷史新低。剔除通脹因素的10年期國債實際孽息率下跌5個基點至-1.127%。市場交投淡靜，誇大實際孽息率率的跌勢，衡量市場對未來十年消費者價格年均漲幅預期的10年期盈虧平衡通脹率維持於2.34％不變。

不過亦表明，在Delta變種病持迅速蔓延或擾亂經濟復甦的情況下，投資者情緒正惡化。德國企業信心亦意外受打擊，投資者紛紛湧入避險資產。

瑞穗國際多資產策略主管Peter Chatwell表示，隨復甦成熟及趨向普遍，同時通脹壓力亦在增加，目前正處於美國經濟成長減速的狀態。

市場緊張情緒的升溫，同時適逢周三(28日)聯儲局公布政策決定。聯儲局官員於會上將討論進一步實施貨幣刺激的前景。交易員在會議舉行前大幅削減了對政策收緊的預測。

Chatwell指，聯儲局必須審視這些壓力，例如若供應鏈中斷給經濟成長帶來下行風險，因此未來幾個月實際上可能會變得更加鴿派。

此前，中國對科技行業的整頓推動10年期美國國債孽息率下跌5個基點至1.23%。德國國債孽息率跌至五個月低點，Ifo Institute的一項指標6月份從101.7降至100.8，而接受彭博調查的經濟學家此前預期有所改善。

德國數據引發對經濟能否經受住Delta變種影響的擔憂。惟ING Groep NV高級利率策略師Antoine Bouvet表示，他不會「輕易」觸碰德國或美國國債。

「美國國債殖利率下降，波動率上升——風險上升而回報率下降不是制勝的組合，」他說。

然而，漲勢可能還會繼續。夏季債券供應低迷，而央行需求旺盛，這意味著投資者可能會爭相搶購。

NatWest Markets策略師Imogen Bachra說，美國國債升勢「過頭了」，可能在這個新區間持續幾周。市場需要了解有關疫苗效力的更多證據以及英國和歐洲的病例情況。