美國人轉揸電動車！上半年銷量飆1倍

今年美國汽車業逐漸向電動車轉型，銷量飆升。外媒報道，去年同期受疫情影響，整體車市銷量偏低，又以電動車在整個汽車市場中的佔比偏低。惟據產業數據公司Wards Intelligence統計，2021上半年電動車銷量已增逾1倍，更超過汽車總體銷量29%的增幅。

調查發現Tesla在電動汽車的市佔率及知名度，或是帶動今年電動車銷量增長的最大因素。截至今年6月份為止，Tesla在美國的銷量增長78%。

消費者對於電動汽車的接受度，能否持續提高是一大問題。有分析師們認為，電動車的優點包括更長的續航里程、多樣的車身風格，都會增加消費者對電動汽車的關注。惟昂貴的價格及充電座稀少等電動車不便的問題依然存在。

近幾個月，美國汽車業者認為，消費者對電動車接受度逐漸增加，有助於車市加速轉型。 在美國電動汽車普及方面一直落後於歐洲和中國，因此拜登政府計劃透過增加充電站和給予消費者獎勵等措施刺激電動車銷量。

美國6月份消費者調查顯示，37%的美國受訪者指未來會考慮購買電動車，高於去年的22%。