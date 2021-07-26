樓價UPDATES：元朗交投暢旺　7月錄200宗二手成交

元朗區7月份錄200宗二手買賣，已超6月全月，區內YOHO Town三房單位只減價7.2萬元，以872.8萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，獲租客以20,000元租入，實用呎租約44元，業主於2016年12月以697萬元購入，按買入價計算，持貨5年享約3.4厘租金回報。

●北角城市花園4座低層F室，實用面積約897方呎，套三房間隔，以1,400萬元易手，實用呎價約15,608元，原業主於1996年5月以483萬元買入，持貨25年帳面獲利917萬元，單位升值約1.9倍。

●東半山荷塘苑中層D室，實用面積約836方呎，原則套三房間隔，後改成套兩房，附有裝修，以1,980萬元連車位易手，實用呎價約23,684元，新買家屬於外區換樓客。

●鴨脷洲深灣軒7月暫錄約5宗買賣，一千萬元以下放盤幾近絕迹，屋苑2座低層D室，望海景，實用面積約469方呎，以1,020萬元放盤1個月，最終獲區內客接洽，議價後追價約25萬元，以約995萬元成交，實用呎價約21,215元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居7座中層A室，兩房間隔，望園景，實用面積約511方呎，以約18,500元放租3天，即吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以18,000元租出，實用呎租約35.2元，新租客為夫婦，睇樓1次後即決定承租上述單位。

●長沙灣西九四小龍7月暫錄38宗買賣，較上月同期31宗上升約23%，其中昇悅居本月暫錄10宗，平均實用呎價18,392元，屋苑7座中層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，月初開價928萬元，最終以916萬元成交，實用呎價約18,656元。

●長沙灣傲凱連錄兩宗同類型單位租賃成交，其中一宗為低層D室，實用面積約260方呎，一房連套房間隔，以13,000元獲承租，實用呎租約50元。另一個低層D室，亦以12,900元獲承租，實用呎租約50元。

●荔枝角美孚新邨2期百老滙街39號低層D室，望內園景，三房間隔，實用面積約870方呎，單位以約1,100萬元放盤約2個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約50萬元，以約1,050萬元成交，實用呎價約12,069元，新買家為家庭客，睇樓1次後即承接上址。

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新界區

●元朗7月份累錄200宗二手買賣，已超上月全月192宗，其中YOHO Town本月錄18宗，較上月彈升1倍，過去周末連錄4宗，包括3座高層A室，實用面積約516方呎，三房間隔，享山景，叫價880萬元，議價後以872.8萬元沽出，實用呎價約16,915元。

●東涌映灣園1座高層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，享山景，6月放盤，叫價738萬元，減價15萬元，以723萬元沽出，實用呎價約14,636元，新買家為用家，怕遲買更貴，輕微議價後即拍板承接。

●東涌映灣園過去周末連錄4宗買賣，包括12座高層B室，實用面積約749方呎，套三房間隔，景致開揚，叫價960萬元，放盤約一個月，議價後以946.8萬元沽出，實用呎價約12,641元，新買家為家庭客，視察多區比較，最終決定遷入東涌區。

●青衣全區7月累錄約66宗二手買賣，較上月96宗減少約30%，但區內睇樓氣氛保持熱鬧，其中灝景灣10座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享海景，以962萬元沽出，實用呎價約19,279元，目前放盤議價空間約3至5%，屋苑7月累錄10宗成交，較上月增約1倍。

●荃灣環宇海灣3座中層F室，實用面積約713方呎，套三房間隔，以1,190萬元沽出，實用呎價約16,690元，原業主於2014年6月以747.2萬元購入，持貨7年至今轉售，帳面獲利442.8萬元，單位期內升值約59%。

●屯門居屋富健花園9座中層K室，實用面積約431方呎，兩房兩廳間隔，租客為同屋苑短租客，由於原居單位所需進行裝修工程近四個月，考慮到上述單位鄰近原居所，方便往返視察裝修進度，遂便決定以12,500元租入，實用呎租約29元，以同類型單位銀行估值約488萬元計算，回報率3.1厘。

●屯門寶怡花園2座低層H室，實用面積約480方呎，兩房設計，新買家為區內客，以528萬元購入上址作上車之用，實用呎價約11,000元。

●屯門新屯門中心7月至今錄得12宗買賣，較上月多20%，項目2座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，叫價575萬元，有買家睇樓時即場還價洽購，減價10萬元，隨即以565萬元成交，實用呎價約12,229元，新買家為同區分支家庭，一睇即中，議價後立即入市。

●屯門新屯門中心4座高層B室，實用面積約462方呎，兩房兩廳間隔，區內首置客見單位附設雅裝，可即買即住，加上原業主增加議幅，減價12萬，決定以578萬元購入上址作自住之用，實用呎價約12,511元。

●上水顯峯低層E室，實用約558方呎，套三房間隔，叫價約775萬元放盤約數月，獲同區租客心儀上址附裝修，考慮到樓價持續向上，故提早入市自置物業，雙方議價後終以730萬元成交，實用呎價約13,082元。

●上水居屋翠麗花園7月錄約4宗買賣，屋苑5座高層H室，實用面積約591方呎，三房間隔，開價約565萬元，議價後於已補價自由市場價563.8萬元獲承接，實用呎價約9,540元，新買家為用家。

●粉嶺牽晴間4座高層C室，實用面積約575方呎，套三房間隔，日前以785萬元沽出，實用呎價約13,652元，原業主於2012年10月以約420萬元購入，持貨至今約9年帳面獲利約365萬元，升值約87%，新買家為區內居民，搵樓時已鎖定區內藍籌屋苑。

●大埔嵐山5座中層F室，實用面積約842方呎，套三連儲物室間隔，原先開價970萬元，放盤約5個月，累減87萬元，減幅9%，以883萬元易手，實用呎價約10,487元，新買家為用家。

●沙田第一城7月暫錄約30宗買賣，最新錄得35座高層A室，實用面積約707方呎，三房連套房間隔，議價後以1,168萬元易手，實用呎價約16,521元，原業主則於2003年以185萬元購入，持貨18年帳面獲利約983萬元，單位期內升值約5.3倍。

●沙田好運中心B2座中層A室，實用面積約505方呎，三房間隔，議價後以800萬元易手，實用呎價約15,842元，新買家為用家，原業主於2004年以150萬元入市，持貨約17年帳面獲利650萬元離場，單位升值約4.3倍。

●沙田帝堡城2座高層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價890萬元，放盤長達1年，減價25萬或3%，調整至875萬元沽出，實用呎價約15,996元，原業主於2000年1月購入，當時作價306.6萬元，持貨逾21年帳面獲利568.4萬元，單位期內升值逾1.8倍。

●沙田新城市廣場3期紅棉閣高層A室，實用面積約640方呎，套三房間隔，外望樓景，放盤約1個月，原先叫價1,213萬元，至近日以1,210萬元沽出，減價3萬元或約0.2%，實用呎價約18,906元。

●馬鞍山海濤居4座低層B室，實用面積約404方呎，兩房間隔，望園景及海景，單位放盤1個月，叫價800萬元，獲買家以770萬元承接，實用呎價約19,059元，原業主於2018年6月購入上址，當時作價695萬元，持貨3年滿SSD轉售，帳面獲利75萬元，單位期內升值11%。

●馬鞍山居屋富寶花園1座低層J室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場叫價600萬元，放盤3個月，終以598萬元成交，實用呎價約12,407元。

●馬鞍山居屋錦英苑F座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，於已補價自由市場開價508萬元，放盤1個月，減價12萬或約2.4%，獲買家以496萬元承接，實用呎價約12,369元，原業主於2018年3月購入上述單位，當時作價450萬元，已補地價，持貨逾3年至今轉售，帳面獲利46萬元，期內升值約10%。

●馬鞍山居屋錦英苑D座高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場以555萬元易手，實用呎價約13,840元，屬同類單位新高。

●西貢逸瓏海滙2座低層戶，實用面積約378方呎，一房間隔，望山景及池景，原先叫價598萬元，累減42萬元或7%，以556萬元易手，實用呎價14,709元，原業主於2016年8月購入上址，當時作價473萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利83萬元，單位期內升值約18%。

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