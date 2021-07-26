納指破頂後轉跌　中概股表現續弱

中國科技企業遭受監管風波衝擊，連帶美股大市氣氛亦受影響。納指早段曾漲26點，高見14,855點，惟其後轉跌；標指微亦跌2點，報4,409點；道指挫77點，報34,984點。港股夜期則見反彈，最新升206點，報26,336點，高水144點。

中概股表現繼續乏力，內地電商平台拼多多挫3.85%、騰訊音樂挫1.4%%、百度挫3.21%。歐美能源股則向好，西南能源升4.9%、埃克森美孚亦漲1.65%、英國石油(BP)升2.87%。

【22︰38】憂慮全球經濟前景，加上中國政府監管風波引發亞股普遍受壓，美股道指周一(26日)早段反覆下跌，曾跌75點，至34,986點；標指跌2點，至4,408點；以科技股為主的納指則跌46點，至14,790點。

曾準確預言2000年和2008年美股泡沫的Hussman Investment總裁John Hussman近期警告，投資者忽視了美股估值已經過高，認為美股將暴跌65%至70%，投資者正面臨大幅虧損的風險。不過，高盛美股策略主管科斯廷相信，疫苗持續接種、散戶和企業的買股需求，以及相對具吸引力的估值，將繼續支持大市。

美企業績亦有望支持大市，玩具生產商孩之寶第二季經調整後每股盈利1.05美元，遠勝市場預期，期內電影和電視相關業務回復增長，股價早段漲7.08%至98.95美元。

傳亞馬遜考慮年底前接納處擬貨幣比特幣作支付，股價升0.26%至3,666.21美元。

多隻中概股受壓，滴滴出行挫4.34%、拼多多挫6.03%、騰訊音樂挫8.07%、百度挫4.44%。