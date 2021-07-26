新盤UPDATES：東九龍項目加推最後一批單位

市區新盤受追捧，有位於東九龍的項目宣布加推最後一批單位，另一同區域內新樓盤也部署開售，預期最快第三季推售。

●旺角千望加推3號價單 另標售10個特色戶

該公司市場銷售及市場事務總監張詩韻指，新價單計及樓層景觀等因素，售價輕微加價1%至2%，相信項目仍受區內用家和投資者歡迎。

招標單位方面，張稱是次會推出6個連平台特色戶及4個連天台特色戶，實用面積由151至295方呎，並不會設下參考售價。

該公司香港常務副總經理楊樂宇則表示，項目首階段推出的60伙單位中，至今已累售53伙，套現逾3億元，折實平均呎價為23,683元。

●東九龍KOKO HILLS第2期獲批預售 料本季登場

會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團計劃下半年推售茶果嶺KOKO HILLS第二期，已批預售樓花同意書，涉及單位82個，項目主打兩房至四房戶型，預期第三季推售。

至於旗下啟德沐泰街10號第一期及第二期，涉及單位492個，仍待批預售樓花同意書，期望可於下半年推出市場。至於已上載樓書的西南九龍維港滙II則仍需與合作夥伴商討，傾向先推大單位進行招標發售。他續指，對近期樓市有信心，認為市場仍以用家主導，新盤推售銷情理想，股市波動對樓市影響不大，預料下半年有逾5%升幅，對樓市感樂觀。

面對近期有發展商首次申請土地共享先導計劃，黃光耀認為，對市場有推動及正面作用，會德豐地產的農地不多，惟公司會積極研究旗下的的一、兩幅新界土地以配合政府政策發展，如遞交申請會對外公布，但相信會陸續有發展商加入申請，可加快釋放更多新界土地興建公私營住宅以滿足市場需要。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘透露，KOKO HILLS已累售138伙，套現接近17億元，平均呎價約2.18萬元。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指出，KOKO HILLS的關鍵日期為2022年9月14日，現正進行現樓內部裝修，樓花期縮短至約一年，項目入伙後會提供7人轎車服務來往港鐵藍田站。

美聯物業於麗港城商場開設KOKO HILLS旗艦店，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，即日起至8月底透過美聯物業購買KOKO HILLS的首5名買家，可獲贈英國品牌吸塵機一部，合共總值2.5萬元。布少明指出，截至7月20日，上半年新盤已售出約9,700伙，預期全年一手銷售量可達1.8萬至1.9萬伙水平，預料樓價下半年有望錄9%升幅，全年樓價升幅約15%。

●藝里坊‧1號一房戶近1600萬成交 創項目新高

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧1號錄得項目呎價新高。最新成交單位為31樓K室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價逾1,052.83萬港元，成交呎價約36,813元，為項目開售以來呎價新高。

資料顯示，項目至今累售189伙，佔可發售單位205伙逾92%，套現逾16.5億元。而「藝里坊」系列至今共售出409伙，佔可發售單位445伙近92%，合共套現逾33億元。

●深水灣徑8號呎價8.2萬元 創項目次高

港島超級豪宅再錄理想價成交。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，剛售出2座8樓C單位，實用面積為4,214方呎，售價約3.45億港元，呎價82,000元，創項目呎價次高之餘，料創南區分層住宅歷來的次高記錄。

據了解，項目暫時共售出17個單位，套現約45.37億元。

●PARK YOHO連錄2宗三房戶以招標售出

同日項目PARK YOHO Genova第17座5樓A室，實用面積834方呎，以1,390.87萬元成交，呎價約16,677元。

●朗濤天台特色戶 售1151.9萬元