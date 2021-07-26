【深度解構】中國7招自救經濟　免墮中等收入陷阱

所謂「打鐵還須自身硬」，中國面對來自美國及其盟友各方面的圍堵，一定要時刻「睇實自己盤數」。券商申萬宏源表示，中央上周接連祭出7個以領導人發言及政府機關文件形式的政策或方針(7大政策)，涵蓋「三孩」、整頓校外培訓、整治房地產市場秩序、上海加房貸利率等，其實皆指向一個問題，就是避免中國跌入中等收入陷阱。

中等收入陷阱是指國民收入達到中等水平後，由於人工漲價、製造業成本增加、人口老化等原因，收入處於平台期，難以進一步增加。至於墮入的原因，主要是一國發展中期缺乏對經濟的檢討及調整。

「7大政策」除了上文所提及者，還有加強基礎研究、推動中部地高「高質量發展」及重申「房住不炒」。申萬宏源認為可以歸類為3，首先是基礎研究及製造業的緊迫性再獲強調，這除了近期幾乎天天講的關鍵技術被外國掌控(卡脖子)外，還有過早去工業化之隱憂。

事關近十年來中國製造業在經濟中的比重持續下滑，更甚者製造業增加值佔比從高位下跌之際，以人均收入的進展來看，比日本、德國、美國、南韓甚至馬來西亞都來得早，因此急需提高製造業的實力，為國家提高收入。

至於工業基礎憂患的另一源頭，乃勞動人口佔比在過去十年間下滑近6個百分點至約68%。為解決此問題，「三孩」政策上周正式落地，官員再出口強調為學生減輕作業和校外培訓負擔，減低家長的養育成本，鼓勵生育，這就是「7大政策」的第二範疇。

第三範疇壓抑樓價上漲其實也與提高生育有關，事關家庭惟有壓縮消費才能滿足買樓需求，居民消費因而受壓，窒礙經濟發展。中國居民資產負債表中最大比例的資產是房產，據申萬宏源統計，全國住宅總市值已達國內生產總值(GDP)的3.86倍，大幅超過美國和英國約2.5倍左右水平。

究其原因，是居民持續加槓桿買樓，亦使家庭經濟更為脆弱。中國每平方米樓價對比人均年收入的比例接近兩成半，亦即是每人平均要用年薪的四分之一，才可買到一平方米，買樓負擔顯著高於其他大型經濟體。申萬宏源強調，真正長期有效的地產調控機制是讓國民預期樓價不會再大漲，不再約束消費和生育意願。

不過，克林信大學經濟系副教授徐家健認為，「中等收入陷阱」一說是總結其他國家經驗而得，對中國而言，經濟瓶頸未必出在人口上。中國經濟有必要走出依靠出口、全球外國直接投資和基建的局面，實行轉型到高科技等新領域，而這些領域普遍與人口聯繫不大。問題反而在於一個如此龐大的經濟體該如何轉型，減輕過程中衍生的陣痛。

內地連番整治樓市的另一目的，當然是拆除債務炸彈。據報內地要求被納入「三條紅線」試點的幾十家重點發展商，買地金額不得超過年度賣樓金額的4成，不限於公開投標，連收購形式的買地也在限制範圍。