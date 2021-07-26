羅奇：中美揭冷戰序幕　大和：兩國恐迎引爆點

繼滴滴出行甫赴美掛牌即遇內地監管鐵拳後，內地最新針對教育行業的整頓，更令中概股血流成河。早於2018年已警告中美「正處冷戰邊緣」的摩根士丹利亞太區主席、現任耶魯大學講師羅奇最新直言，即使自己是個天生的「中國好友」，眼見近日中方整治美國上市中國企業的連串行動，讓他感到不安(disturbing)，更形容這預示中美緊張關係恐升級至1970年代初之後未曾見過的水平，意味中美兩國已重新進入「冷戰」模式！

羅奇口中的「1970年代初」意指美國前總統尼克遜1972年訪華，奠定中美建交並走向合作的基礎，其後兩國展開大規模的經貿活動，及至近年大批中國企業赴美上市集資發展業務。然而，美國前總統特朗普開打中美貿易戰，至近期中概股滴滴赴美上市後不足一個星期，內地大規模整治新經濟企業赴美上市，更揚言要「加強中概股監管......壓實境外上市公司信息安全主體責任」，中美關係日趨緊張已是不爭的事實。

羅奇表示，中國整治中概股對市場影響既深且遠。

中英兩國就核電展開合作由前朝卡梅倫政府於2015年拍板，內容還包括會讓中廣核牽頭建造埃塞克斯郡的另一核電廠，可是消息透露「以英國政府已經封殺華為，中廣核根本不可能獲准參與埃塞克斯郡的項目......英方正與該項目的另一主要開發商法國電力集團討論是否能為找到一個新的合作夥伴」。

英國政府沒有正面回應是否踢走中廣核，專家質疑中廣核旗下台山核電廠是全球首個運用歐洲壓水式反應堆(EPR)的項目，若沒了中廣核，日後涉及EPR的項目該如何興建。中國外交部發言人趙立堅表示，英方應切實為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。

羅奇直言，即使美國公司不與中國做生意，現時他們摸得到的東西基本上都是靠貫穿全球各國的供應鏈生產而成，中美關係冰封對於美國企業和投資者來說都有很重要的影響，「你不能斬斷與中國的交往」。

大和經濟師賴志文不諱言，短期內投資者要準備好更多中美關係的「爆發點」。單看貿易一環，兩國互信已消失殆盡，華府不急於改變前朝特朗普政府與中國簽訂的首階段貿易協議，就算提出談判，若果對中方提出相同的要求，中方恐怕也沒興趣談。正當7大工業國集團(G7)加大抗華力度，要特別留意美國情報部門下月底交給政府關於疫情起源的報告，不排除會令中美關係進一步惡化。