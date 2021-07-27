東方日報B1：內地打科企　恒指冧逾千點

恒指低開496點，已失守俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線(現處26,987點)，其後愈跌愈急，尾市曾瀉1,144點，收市報26,192點，創去年底以來最低，過去兩個交易日瀉超過1,500點。國企指數跌483點，收報9,355點，乃去年9月底之後收市新低，正式收於今年盤中高位兩成以下，技術上宣告陷入熊市。

港股成交增至2,682億元，乃逾3個半月最多。主板沽空額按日幾乎倍增至413.53億元，沽空比率15.42%。「北水」昨再經港股通淨掟貨63.34億元，6個交易日累計淨沽出逾236億元。

其他科指成分股近乎全線「陣亡」，快手（01024）跌穿招股價，見112.6元上市新低，收報114元，瀉11.96%；李彥宏掌舵、來港上市前已醜聞不絕的百度集團（09888）股價創新低，繼續害股民輸錢，全日瀉6.86%，收報160元；網易（09999）挫13.29%。科指狠插6.57%，收報6,790點，跌穿一年前面世時起點，成功向下「返家鄉」，30隻成分股市值單日蒸發逾1.33萬億元。

港股美國預託證券(ADR)周一早段靠穩，即將失落獨家音樂版權的騰訊音樂(美股︰TME)跌幅由近12%，縮至約2%，母企騰訊ADR折合報480.23元，較香港收市價僅低1.99%。

不過，耀才證券研究部總監植耀輝指，現在談科技股「跌過龍」仍言之尚早，若「北水」續撤出騰訊等重磅股、恒指失守去年底支持位26,000至26,100點，則有機會下試25,300至25,500點。

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