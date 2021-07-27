東方日報B1：內地打科企 恒指冧逾千點
2021年07月27日 00:27
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港股周一成交額乃逾3個半月最多。(中新社圖片)
上周五(23日)在美國上演的中資股洗倉潮蔓延至香港，加上最新被反壟斷風暴擊中的騰訊控股(00700)狂瀉7.72%兼創52周新低，恒生指數周一(26日)在「北水」繼續「走鬼」下暴瀉1,129點或4.13%，均為去年5月22日，即內地公布審議《港區國安法》後單日最傷。科技指數收跌477點，差點創面世之後收市新低。
恒指低開496點，已失守俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線(現處26,987點)，其後愈跌愈急，尾市曾瀉1,144點，收市報26,192點，創去年底以來最低，過去兩個交易日瀉超過1,500點。國企指數跌483點，收報9,355點，乃去年9月底之後收市新低，正式收於今年盤中高位兩成以下，技術上宣告陷入熊市。
港股成交增至2,682億元，乃逾3個半月最多。主板沽空額按日幾乎倍增至413.53億元，沽空比率15.42%。「北水」昨再經港股通淨掟貨63.34億元，6個交易日累計淨沽出逾236億元。
多隻藍籌淪為拋售對象，當中27隻即近半失守「牛熊分界線」，直言上半年業績不達標、新店回本期拉長的海底撈(06862)曾暴瀉近21%，收挫16.68%，差絕藍籌，收報34.7元；中電控股(00002)及電能實業(00006)分別逆市升1.72%及1.22%，為表現最佳藍籌。
港股周一震源在於騰訊，其慘遭「北水」淨掟貨26.91億元後，失落「啡底股」地位，更以接近全日低位的490元收市，創13個月收市新低。內地敦促外賣及出行等平台企業保障勞工權益，即使券商瑞信認為成本風險可控，美團(03690)仍急插13.76%，遭「北水」淨賣出24.76億元。阿里巴巴(09988)亦狂瀉6.38%，上述3隻並稱「ATM」的股份市值單日蒸發9,080億元。
其他科指成分股近乎全線「陣亡」，快手（01024）跌穿招股價，見112.6元上市新低，收報114元，瀉11.96%；李彥宏掌舵、來港上市前已醜聞不絕的百度集團（09888）股價創新低，繼續害股民輸錢，全日瀉6.86%，收報160元；網易（09999）挫13.29%。科指狠插6.57%，收報6,790點，跌穿一年前面世時起點，成功向下「返家鄉」，30隻成分股市值單日蒸發逾1.33萬億元。
此外，基金公司Global X上周五推出多款交易所買賣基金(ETF)GX亞洲半導體(03119)、GX中國電商物流(03124)及GX中國遊戲娛樂(03117)，惟後兩者「撞正」內地新一輪監管風暴。該企ETFs銷售副總裁鍾駿認為，內地升級對互聯網平台的監管不會損害到科網股的長遠結構性機會。
港股美國預託證券(ADR)周一早段靠穩，即將失落獨家音樂版權的騰訊音樂(美股︰TME)跌幅由近12%，縮至約2%，母企騰訊ADR折合報480.23元，較香港收市價僅低1.99%。
不過，耀才證券研究部總監植耀輝指，現在談科技股「跌過龍」仍言之尚早，若「北水」續撤出騰訊等重磅股、恒指失守去年底支持位26,000至26,100點，則有機會下試25,300至25,500點。
中金則估計，恒指下月中季檢會納入多隻新經濟股，京東集團(09618)、京東物流(02618)及「B站」嗶哩嗶哩(09626)有望染藍。然而，以近期新經濟股表現慘不忍睹，靠它們提升恒指短期表現也許不太容易。
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