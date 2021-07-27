陳正犖：中資股不用過分悲觀

英國疫情或暗示，未來幾個月疫苗接種率高的經濟體，變種病毒感染個案或明顯增加，可能延遲全球重新開放時間，對於世界經濟和市場，這是「失望」而不是「震驚」。變種病毒或冷卻增長，但現在需求仍強勁，生產仍然落後。經濟復甦遇波折或觸發市場疑慮，但另一個角度看，美國十年期債息年底前升至早前預期的2%，可能性降低，意味着在一個仍然受到疫情限制的世界中，對能夠展現增長的企業有利，低債息或支持優質資產估值持續高企。

環球資產配置方面，投資者可以增加美國大型股及中資股部署。雖然不能否認以市盈率衡量的標準普500指數，估值在歷史基礎上並不便宜，但與其他傳統資產類別(即高質素美國債券)的替代品相比，估值仍處於平均水平。更重要的是，很大一部分美股偏好集中在醫療保健行業，行業估值仍遠低於其他引人注目的增長型股票，而且更具防禦力。此外，美國公司在過去30年中實現持續股息增長的能力，遠遠超過歐洲和日本的股息增長率。美國的股息複合增長率為6%，而歐洲自2002年以來的增長率僅為3%，所以相對於歐洲等其他地區，美國大型股很大程度上估值更好。

中資股方面，上半年幾乎跑輸所有其他地區股市，一系列信貸可能違約事件、針對大型科技平台的監管行動以及對美國上市中概股退市的擔憂拖累下，投資者情緒仍然悲觀。相信隨着政策制定者從緊縮轉向寬鬆，正接近中國信貸周期的轉捩點。雖然對科技行業監管的擔憂可能會持續一段時間，但圍繞壟斷行為、金融科技和數據使用建立監管框架，實際上可以為目前具領先優勢企業，釐清中期發展方向及規管要求。目前投資中概股的美國預託證券(ADR)當然要謹慎，較好的方法是直接投資A股及H股，面臨監管風險較少。內地清潔能源等行業仍處於增長周期的較早階段，並得到政府大力支持，這些公司在未來幾年有望顯著增長。

那增持美國大型股和中資股背後，甚麼地區股票需要鎖定利潤？2020年4月，建議開始留意拉丁美洲股票捕捉經濟復甦，之後拉丁美洲股市累升了63%，目前看未來風險回報顯著降低，而且墨西哥和巴西大部分人口未接種疫苗或成隱憂。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖