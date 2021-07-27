強積金7月人均蝕3675元

近期疫情因Delta變種病毒的出現而反覆，加上通脹升溫，市場未完全除去加息疑慮，引來環球股市動盪。據晨星(亞洲)截至7月21日的數據顯示，7月整體強積金回報平均跌0.92%，連跌兩月。其中，香港股票與中國及大中華股票組別月內跌幅最多，分別跌5.07%及4.91%，表現跑輸。

專家指，中港的科技股，受監管消息影響，預期8月份表現繼續落後，而且觀乎通脹勢頭強勁，美股有跌市風險，籲投資者降低持股比例。

按積金局截至今年3月底止，強積金資產總值約1.16萬億元(未計入其後新供款)。單計7月，平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面蝕約3,675元；然而，以首7個月計算，整體強積金回報累升3.48%，平均每名打工仔帳面賺13,902元。

在眾多強積金基金中，由於美國疫苗覆蓋率高，美國股票7月是唯一錄得升幅的股票類別，升1.61%；環球股票及歐洲股票則分別跌0.16%及0.33%；而表現最差是中港股票，中國及大中華股票跌4.91%，香港股票跌5.07%，變種病毒嚴重衝擊亞洲地區，亞太區股票(不包括日本)跌幅也達3.98%。

總結上半年，表現最好的是美國股票，升15.96%；其次為歐洲股票及環球股票，分別升11.46%及10.97%。香港表現最遜色，股票升幅僅0.52%。

上古國際集團董事梁彥穎表示，美股不斷破頂，料標指4,400至4,500點已見頂，現時可沽出5成美股，轉至保守基金，加上8月為美股傳統跌市月份，宜轉換5成美股比例至保守基金。

現時各國出現變種病毒，而且打疫苗亦未必見效，即使重開關口，民眾亦不敢旅遊，經濟復甦未如預期。另方面，中美貿易戰持續，美國禁止進口國內產品，例如科技產品，促使通脹升溫，同時令經濟轉差。

當美股冧市，亞洲、歐洲股市也會隨即下跌，加上美國通脹強勁，即使不加息，市場都會傳出加息的消息，屆時美匯會轉強，因此投資者可先行部署美元貨幣基金。

整體而言，年輕人累算權益較少，可以不用捕捉大市走勢，經常調動強積金資產。年紀愈大、累算權益過百萬的成員，則可將股票佔比降至5成。