林嘉麒：監管陰霾未過　港股難翻身

說好的七翻身呢？港股踏入7月最後一星期似已不會發生。恒指在短短12個交易日三度下試牛熊線，而周一(26日)以一個虛耗性裂口下跌，由頭跌到尾，完美地表現奧運跳水般直插無水花，已代表了短線投資者極度睇淡恒指，短線250天線已成巨大阻力，除非以上升裂口補周一的下跌裂口，否則難以看好。以恒指日線圖看，已失守早前橫行區支持(27,715至29,480點)，向下量度是25,940點，以恒指收市價計，短線調整似是差不多。

值得留意的是，今次走勢與2018年上半年極為相似，假如真的重複當年走勢，則恒指在下半年有機會繼續下試至22,000至23,000點水平直到12月。當然，見淡唱淡是容易，筆者只是以2018年走勢與今次作比較。半年時間可以發生的事也很多，筆者不太認為以恒指目前的基本面，是否差到要再跌三千幾四千點。不過，期望恒指能在下一個支持位回穩，大約是26,000點水平，是去年11至12月底的一個重要支持，可以此作為參考。

港股現在最怕的是內地監管，沒完沒了的陰霾叫投資者有沽無買。投資者早知科技股的政策還未完，奈何教育股繼多年前的《送審稿》後，國務院辦公廳上周六又正式印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，實施「雙減」，即減輕學生作業負擔和校外培訓負擔，全面規範校外培訓行為。措施之辣，包括統一登記為非營利性機構、一律不得上市融資、嚴禁資本化運作等。

一眾教育股不論是校外培訓的，還是不相關的成人教育也跌得頭破血流。監管力量之大似是在警示市場，中國要監管的是絕對不會手軟。

時間剛好，潛在的政策風險已殺至內地股市最重要的白酒股身上。近日茅台陷入了輿論漩渦，而這些討論引發了市場對白酒暴利的關注。市場正擔心白酒股將成為下一個目標，A股貴州茅台及五糧液近日均出現大成交下跌，技術走勢已轉弱，加上南水(外資)撤出明顯，似乎資金已對政策風險感動非常害怕，以致上證指數周一再度失守3,500點，深成指則仍守於100天線以上收市。

本周有美國龍頭科技股業績，亦有聯儲局議息，還記得市場一看到點陣圖加息就憂慮退市，相信會議上的內容細節會牽動港股情緒，投資者不得不仔細留意。

獨立股評人 林嘉麒