道指升82點 金價跌穿1800美元
2021年07月27日 07:59
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●美匯指數跌至92.64；港匯見7.7790；離岸人民幣(CNH)報6.4812；美元兌日圓處110.32；歐元升至1.1806，英鎊漲至1.3827。金價跌至1,797美元。布油報73.96美元，紐油見72.11美元。比特幣曾升破4萬美元關，最新漲5%，報37,330美元。道指期貨下跌。
●美股三大指數延續升勢，齊創收市新高。道指升82點或0.24%，報35,144點；標指升10點或0.24%，報4,422點；以科技股為主的納指升3點或0.03%，報14,840點。 https://bit.ly/373G2gU
●羅奇：中美揭冷戰序幕，大和：兩國恐迎引爆點。 https://bit.ly/3rCE8NN
●美國6月新屋銷售意外跌至去年4月以來低位。
●紐約期金8月合約收報每安士1,799.2美元，跌2.6美元。
●紐約期油9月合約收跌0.16美元或0.22%，每桶報71.91美元。分析認為，疫情再現變數乃近日油價回軟主因，惟9月底前仍有反彈潛力。
●英國富時100指數收跌2點或0.03%，報7,025點；德國DAX指數跌50點或0.32%，報15,618點；法國CAC指數升9點或0.15%，報6,578點。騰訊大股東、於荷蘭上市的投資公司Prosus股價挫8.8%。
●比特幣升破4萬美元！日內漲幅逾16%。
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●傳監管部門禁內房囤地，買地金額不得高於銷售額4成。
●強積金7月人均蝕3,675元。 https://bit.ly/3BTsjaL
●香港6月出口貨值按年升33%，進口漲31.9%。