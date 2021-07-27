道指升82點　金價跌穿1800美元

●美匯指數跌至92.64；港匯見7.7790；離岸人民幣(CNH)報6.4812；美元兌日圓處110.32；歐元升至1.1806，英鎊漲至1.3827。金價跌至1,797美元。布油報73.96美元，紐油見72.11美元。比特幣曾升破4萬美元關，最新漲5%，報37,330美元。道指期貨下跌。

●美國6月新屋銷售意外跌至去年4月以來低位。

●紐約期金8月合約收報每安士1,799.2美元，跌2.6美元。

●紐約期油9月合約收跌0.16美元或0.22%，每桶報71.91美元。分析認為，疫情再現變數乃近日油價回軟主因，惟9月底前仍有反彈潛力。

●英國富時100指數收跌2點或0.03%，報7,025點；德國DAX指數跌50點或0.32%，報15,618點；法國CAC指數升9點或0.15%，報6,578點。騰訊大股東、於荷蘭上市的投資公司Prosus股價挫8.8%。

●比特幣升破4萬美元！日內漲幅逾16%。

●傳監管部門禁內房囤地，買地金額不得高於銷售額4成。

●香港6月出口貨值按年升33%，進口漲31.9%。