陳蓓敏：港股料續受折磨
2021年07月27日 08:00
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上周美股受企業季績表現優異推動，三大指數齊創新高收高，升幅達1%至3%不等。道指收新高35,000關口。本周四(29日)將是聯儲局議息，市場估計利率不變，但會關注局方對貨幣政策未來取態。周四有第二季經濟增長數據公布，料見8.6%增長，較首季6.4%為佳。周內美資巨企陸續公布季績，如蘋果公司，微軟，Amazon，Alphabet等，料對華爾街表現有支持。俄羅斯央行加息1厘，指標利率由5.5%增至6.5%。俄羅斯通脹率升至6.5%，為2016年8月以內最大升幅。
緊隨為三孩政策作部署，中央對教育培訓行業監管收緊，反對以上市融資，發行股份或支付現金等渠道，收購合併學科類培訓機構。外資不得以任何金融通道入股以上機構。教育板塊連日被血洗，短線難言是否見底，只怕餘震未完。繼內地對新經濟進行新監管後，再後調教育政策，相關板塊大幅下挫，投資者聞「策」色變。短線難挽信心。這樣清血式屠洗。市場聚焦中、美兩國官員會談，估計兩國擺陣，只見硬碰硬情景，處於兩國漩渦中，港股恒指慘跌逾千點，收報26,192。恒指26,200以上，牛證盡被屠殺。周四將是期指結算，內外兼攻下，港股續受折磨。近期北半球天災頻現，難判斷對實體經濟影響性之深度。中交建(01800)發盈喜，料中期業績升1至1.4倍，達85.4億至97.35億元人民幣。估值吸引，建議吸納，向上阻力位3.93元，向下支持位為3.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)