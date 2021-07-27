陳蓓敏：港股料續受折磨

上周美股受企業季績表現優異推動，三大指數齊創新高收高，升幅達1%至3%不等。道指收新高35,000關口。本周四(29日)將是聯儲局議息，市場估計利率不變，但會關注局方對貨幣政策未來取態。周四有第二季經濟增長數據公布，料見8.6%增長，較首季6.4%為佳。周內美資巨企陸續公布季績，如蘋果公司，微軟，Amazon，Alphabet等，料對華爾街表現有支持。俄羅斯央行加息1厘，指標利率由5.5%增至6.5%。俄羅斯通脹率升至6.5%，為2016年8月以內最大升幅。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)