亞馬遜否認接受比特幣支付　比特幣失守3.8萬美元關

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)價格曾漲破40,000美元關，日內高見40,581美元，創逾1個月新高，其後網購巨擘亞馬遜否認今年將接受比特幣支付的傳聞，比特幣升幅大為收窄。根據CryptoCompare報價顯示，比特幣最新報37,461美元，升1.85%。

此前，亞馬遜招聘一名主管，以制定該公司「數碼貨幣和區塊鏈策略」，引來分析師猜測，此舉是否可能最終導致亞馬遜接受比特幣作為支付方式，惟亞馬遜發言人作出否認。

之前隨着關於亞馬遜的猜測推動比特幣上漲，投資者也爭先恐後回補淡倉倉位，推動其價格上漲。Bybt.com數據顯示，周一(26日)有超過9.5億美元的虛擬貨幣淡倉平倉，是5月19日以來最高規模。

虛擬貨幣交易所Luno駐新加坡的亞太區負責人Vijay Ayyar表示，比特幣大幅上漲，可能是淡友槓桿過高所致。

數碼資產對沖基金ARK36的執行董事Loukas Lagoudis稱，比特幣隔夜上漲10%令人振奮，但投資者應該謹慎行事，避免過度交易，要注意到隨着進入假日季，流動性仍然相對較弱。