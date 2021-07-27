中國6月工企利潤按年增長20%　產業供應鏈仍存短板弱項

國家統計局公布，6月份規模以上工業企業利潤按年增長20%，前值增長36.4%。上半年按年增長66.9%。第二季增長36%。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，上半年，隨着國民經濟穩中加固穩中向好，工業生產需求穩定恢復，企業經營狀況持續改善，企業利潤平穩較快增長。但企業效益恢復不平衡狀況依然存在，私營、小微企業盈利恢復相對較慢，大宗商品價格持續高位運行擠壓企業盈利空間，產業鏈供應鏈還存在短板弱項。

上半年，採礦業、原材料製造業利潤按年分別增長1.33及1.83倍，對規模以上工業利潤增長的貢獻率合計為58.9%。在經濟向好、需求擴大、價格上漲、上年同期基數較低等因素共同作用下，化工、鋼鐵、煤炭行業利潤分別增長1.77、2.34及1.14倍，石油加工行業由上年同期虧損轉為本期盈利，以上4個行業合計拉動規模以上工業利潤按年增長29.1個百分點。

上半年高技術製造業利潤按年增長62%。裝備製造業利潤增長39.5%。高技術、裝備製造業利潤佔規模以上工業的比重分別為18.3及30.8%，較一季度分別提高1.5和0.7個百分點。受益於市場需求改善、企業訂單增加、液晶面板集成電路以及集裝箱需求旺盛等有利因素，電子、汽車、電氣機械、通用設備、金屬制品行業利潤按年增長34%至53%，以上5個行業合計拉動規模以上工業利潤按年增長12.7個百分點。

至於消費品製造業利潤上半年按年增長38.6%。其中，在新冠疫苗及檢測試劑等防疫抗疫物資產能擴充、產量提升等因素作用下，醫藥製造業利潤增長88.8%。化纖、食品製造行業利潤兩年平均分別增長68.3及7.2%。紡織業利潤兩年平均降幅比第一季收窄5.6個百分點。

上半年，規模以上工業企業營業收入按年增長27.9%，增速分別比營業成本、費用合計快1.5和9.2個百分點。單位成本費用按年雙雙下降，每百元營業收入中的成本減少0.98元，其中，採礦業、原材料製造業分別減少6.79及2.64元；每百元營業收入中的費用減少0.65元。規模以上工業企業營業收入利潤率為7.11%，按年提高1.66個百分點，較一季度提高0.47個百分點。