美國樓價疫下累漲15%仍吃香　中國買家正在回流...

外媒報道，在新冠肺炎疫情期間，美國房地產售價有所上漲，但海外買家減少。然而，近期因為有「返校」需求，有中國買家已回流美國地產市場。

據美國房地產經紀人協會(NAR)數據，由2020年4月至今年3月，外國買家佔美國房屋銷售額下跌31%至10.7萬間，創自2011年以來最低成交額及成交量，而中國、加拿大、印度、墨西哥及英國為首五大買家，而中國、加拿大及墨西哥買家的美元交易量最少跌50%，英國是唯一成交額錄得按年增幅的國家。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun稱，由於疫情封鎖及國際旅行受限制，外國買家在美國買樓大幅下滑並不意外，但即使沒有外國買家，美國房產市場仍然強勁，而國際買家受投資潛在高回報，以及避風港情緒的推動，依然對美國地產市場感興趣。

過去10年，中國買家成為美國住房市場的主力買家，只在特朗普執政期間有所回落。Yun指，隨首旅行限制鬆綁，以及外國學生重返美國大學，外國購買美國房地產的人數可能會有所增長，中國買家尤其明顯。

中國房產網站Juwai IQI執行主席Georg Chmiel表示，拜登政府對刺激海外買樓的需求有相當積極的影響。雖然目前美國房價較疫情前高約15%，但亦可能是刺激國際買家的因素，因價格上漲創造需求，人們開始擔心會錯失良機，而美國房屋比香港或倫敦的房屋更便宜。