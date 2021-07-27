騰訊3日累瀉近15%　「女股神」連日沽貨接近清倉

騰訊股價連續3日急跌，累瀉近15%；中午收報465.6港元，再跌5%，至超過一年低位。

事實上，隨着內地監管力度加大，伍德加速沽售中資股。她旗下最大基金ARK Innovation ETF的230億美元資產，目前僅餘0.32%比重投資於內地公司，遠低於2月時的8%。該基金昨日披露，已於上周五(23日)清倉騰訊。而ARK系內其他ETF的騰訊持股，亦由2月中高峰時持近1,200萬股騰訊ADR，大減近8成至不足257萬股。

伍德旗下另一檔基金ARK Next Generation Internet ETF仍有約3.8%投資於內地，比重同樣遠低於之前的接近9%。

Miller Tabak+公司首席市場策略師Matt Maley回應伍德減持時稱，這是負責任的做法，對於中國下一步可能採取的行動，當中不確定性太多。

獨立顧問聯盟(Independent Advisor Alliance)投資長Chris Zaccarelli稱，中國的經濟及企業有巨大的增長潛力，但權衡自己的投資組合內有多少可曝露於政治及貨幣風險下，這點很重要。