【瑞通推介】恒指跌穿兩萬六　資金撈牛收回價下移

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬企業業績有好表現，道指隔晚再創收市新高，升82點或0.2%，報35,144點。

恒指上日大跌1,129點或4.1%，收報26,192點，盤中低見26,177點的今年新低。周二(27日)早段跌超過400點，失守26,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一(26日)淨流入逾2.8億港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2.2億元，反映投資者認為港股急瀉過後將現技術性反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。

內地對科企監管持續，加上工信部宣布啟動互聯網行業專項整治行動，聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等方面，多隻大型科網股被拋售。騰訊控股周一低見489.2元的超過1年低位，收報490元，下挫7.7%。周二早段最多再跌5%，低見464.4元，連跌3日。周一有約26.9億元北水淨賣出騰訊，是淨賣出最多港股。輪證資金流方面，超過1.5億元淨流入其好倉，淡倉則有逾1,200萬元淨流出。

市場監管總局等七部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，美團表示將堅決貫徹落實，不過其股價上日跌幅更深，曾重挫近15%，低見232.4元，收市仍跌13.8%，報235.6元。周二早段再挫逾9%，低見212.6元，重返去年8月水平，連跌第3日。周一有近24.8億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾5,100萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾220萬元淨流出。

新冠變種病毒擴散引發對原油需求擔憂，但市場同時預計今年供應緊張，油價隔晚變幅不大。中國海洋石油上日收跌2.6%於7.88元，周二早段曾反彈逾1%，一度升穿8元。周一各有逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國生物製藥開發的肝癌治療藥物獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊證書。不過股份周一隨市下挫4.6%收市，報6.67元，盤中險守6.6元。周二早段先升後跌，於6.6元下徘徊。周一有逾850萬元淨流入其好倉。

中芯國際周一午後逆市抽升，以近全日高位24.15元收市，漲10.3%。周一同時有超過10.8億元北水淨買入中芯，是淨買入最多港股。據報中芯或許將以40nm工藝為華為代工生產OLED驅動晶片，加上市場預期晶片價格勢持續上漲，帶動晶片股升勢。中芯周二早段再飆逾10%，高見27.2元。輪證資金流方面，逾100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

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