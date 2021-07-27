【高盛推介】港交所跌穿500元關　博反彈留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(26日)跌約4%，守穩在500港元收市，周二(27日)早段繼續下跌，失守500元關口，及後跌幅擴大，低見478.6元，為過去兩周低位。

市場憧憬更多中概股陸續在港上市，當中理想汽車日前已通過港交所的上市聆訊，尋求以雙重上市方式回流。此外，有消息指網易旗下網易雲音樂將最快於今周進行聯交所上市聆訊，集資約10億美元。但網易雲音樂對消息不予置評。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金除了積極部署科網股好倉外，亦見港交所好倉獲資金部署，錄得約2,660萬元，為周一除了科網股外最多資金流入的相關資產。當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約5,370萬元。而牛證於周一則獲資金轉向流入，有約320萬元。

淡倉方面，則見周一部署熊證的資金主要沽出獲利，並見有資金留意535元以下收回價的貼熊。

港交所購證22106，行使價529.38元，2021年9月24日到期，實際槓桿14.4倍，貼價、高槓桿。

港交所購證17613，行使價540.5元，2021年11月8日到期，實際槓桿10.7倍，中年期、低街貨。

港交所購證13712，行使價568.5元，2021年10月20日到期，實際槓桿13.4倍，價外、高槓桿。

港交所牛證54536，收回價450元，行使價448元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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