調查：第三季香港中小企營商指數升至46.6

香港生產力促進局公布今年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」，較第二季上升4.4，至46.6，連續3季上升，更創下2018年第三季以來的近3年新高，反映本地中小企在新冠肺炎疫情放緩下，逐步重拾營商信心，並對環球經濟復難前景感到樂觀。

本季綜合營商的五大分項指數全線上升，當中「環球經濟」續上季後再次錄得最大升幅，由上季43.6升至52.8；並與升至50.9的「招聘意向」成為兩年來，首兩項重回50以上正面水平的分項指數。

生產力局首席數碼總監黎少斌指出，調查結果反映中小企已蠢蠢欲動，計劃增加投資及擴充人員規模，使業務盡快重回正軌。行業方面，「資訊及通訊業」及「住宿及飲食服務業」的招聘意向均見顯著提升，顯示這些行業對通關後的經濟反彈頗有憧憬並正作好準備。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，最新一季調查結果顯示本地中小企的營業狀況得到進一步改善，並可能延續到2021年下半年初，預示未來經濟會有更強勁的復甦。同時，是次復甦較全面性，五大分項指數及11項行業指數，當中8項均錄得季度增長，惟綜合營商指數仍未重上50以上水平，意味着中小企業整體營運情況仍處於正常水平以下。