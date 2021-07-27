調查：6個亞太區城市未來4年躋身全球十大科創中心

會計師事務所畢馬威發表《2021年畢馬威科技行業創新調查》，顯示科技界高層認為，6個亞太區城市將於未來4年躍升為全球十大科技創新中心。

上述調查涵蓋全球800多名來自12個國家的科技行業管理層對業界及企業發展的見解，當中65%為企業高層人員。受訪者對美國硅谷以外的全球城市進行排名，列出他們認為會在未來4年成為科技創新中心的城市。今年新加坡排名第一，其次為美國紐約，以色列特拉維夫排第三，至於中國北京排第四，英國倫敦排第五，第六至十位分別為中國上海、日本東京、印度班加羅爾、香港、美國奧斯汀及美國西雅圖。

值得留意，排名首十位的城市中，有6個來自亞太地區。打入前十名的城市在疫情前早已建立穩健的生態系統，因此正當全球準備迎來疫後復甦，該些城市的實力和潛力迅速躍升，甚至有可能對硅谷構成挑戰。

雖然全球眾多科技領袖實行混合型及遙距工作模式以挽留優秀人才，但他們認為實體創新中心必要及重要，更是其戰略部署的重要一環。認為實體中心在推動科技創新方面仍然十分重要的全球科技高層(39%)，幾乎是不認同此觀點受訪者(22%)的兩倍。科技行業子行業的調查結果與上述數據一致，即使認為實體中心並不重要或持中立意見的受訪者中，亦有92%認為實體中心在未來4年仍會存在。

此外，跨國科技企業領導層深明加強全球性合作的好處，但未來科技創新之路將不斷演變。受訪者大比數(61%)認為，疫情改變了他們對未來4年哪些城市將成為全球領先技術創新樞紐的看法。

當被問及哪些國家和司法管轄區最具開發顛覆性技術的潛力時，受訪的跨國科企高層將美國、中國和印度列為前三名，排名與去年調查結果一致。基建、大學、人口和稅務優惠等當地因素將影響城市作為科技樞紐的地位；而監管環境、可用投資資金及潛在的國家稅務優惠等宏觀因素則是一個國家能否被視為科技創新孵化器的關鍵。

畢馬威中國電訊、媒體及科技行業主管合夥人陳儉德表示，科技行業在新冠肺炎疫情期間的發展已超越多個行業，多家公司自疫情以來增長明顯。隨着合作形式更趨虛擬化及全球化，市場對創意及創新無遠弗屆的觀感日益強烈。

畢馬威香港區電訊、媒體及科技業主管合夥人利安生(Anson Bailey)表示，在中國，企業及業界人士預計大灣區在聚焦效應下將較中國其他地區增長快，尤其是科技創新、金融服務及物流行業。在人才發展的大力推動下，預計企業將得以利用香港作為大灣區樞紐的優勢，以及區內和中國其他地區不斷增長的研發投資。

畢馬威亞太區電訊、媒體及科技業主管Darren Yong表示，目前亞洲正引領全球創新，正如報告所強調，上述領先創新樞紐中逾50%位於亞洲。亞洲城市將繼續成為創意的孵化器，而隨着投資亞洲的企業擬進一步顛覆商業模式以吸納全球最大的消費群，區內創新活動料將愈趨活躍。