【高盛推介】騰訊3日累計跌逾14%　資金趁低部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(26日)失守500港元關口，收市跌約7.7%，周二(27日)早段繼續下跌，低見464元，繼周一再創1年新低，為連續第3日下跌，累計跌逾14%。

騰訊旗下騰訊音樂發表聲明，將嚴格按照監管要求，不折不扣按期完成整改。有券商預期次季收入大致符合預測，料第二財季線上遊戲收入將按年增長11%。該行維持騰訊「買入」評級，目標價698元。

觀察個股輪證資金流向，可見周一大手資金趁低吸納好倉，錄得約1.56億元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證分別佔約8,460萬元。而牛證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約7,130萬元。

觀察港股通資金流向，則見北水周一繼續沽出騰訊，錄得約26.9億元資金淨賣出。

觀察市況，可見不少看反彈的投資者，為追求產品提供的槓桿而買入價外認購證。但由於騰訊表現仍不穩定，上周五(23日)至今更累計跌逾14%。因此宜選擇太價外的產品，宜以600元以下行使價為篩選產品的條件。

騰訊購證17244，行使價500.55元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.1倍，市場上最貼價條款之一認購證。

騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿7.1倍，熱門條款。

騰訊購證17792，行使價600.5元，2021年11月24日到期，實際槓桿10.3倍，價外、較進取選擇。

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