中概股插水惹關注　美證交會要求中企披露北京干預風險

中國監管風暴蔓延拖累近期中概股暴跌，外媒報道，美國證交會(SEC)委員Allison Lee表示，在美國上市的中國公司，必須披露中國政府干涉其業務的風險，以作為未來履行定期報告義務的一部分。

曾擔任SEC代理主席的Lee表示，上市公司必須披露重大風險，對於中國於美國上市的企業而言，該些風險有時可能涉及與中國政府監管環境和潛在行動。SEC應該專注於確保投資者充分瞭解重大風險。

這是自中國監管機構對召車平台滴滴出行展開大規模網絡安全審查以來，SEC官員首次發表評論。

過去十年來，美國政府一直專注於讓在美上市的中國企業遵守美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)的規定。去年，美國國會通過一項法律，規定除非中國企業遵守美國的審計標準，否則將無法在美股交易。

不過，監管機構並未普遍關注中國企業披露風險的問題，參議院銀行委員會成員Bill Hagerty表示，監管機構必須確保美國投資者和工人受到保護，以避免該些非市場行為導致投資人如坐針氈，並應強制遵守PCAOB的審計要求，以及調查是否充分披露與中國計劃經濟相關的潛在嚴重投資風險。