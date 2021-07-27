歐洲及中國水患夾擊　專家：全球航運供應鏈再受襲

外媒報道，今年以來，全球航運已出現多次大規模中斷事件，Mandarin Shipping行政總裁Tim Huxley揚言，很少有一周是風平浪靜，而近期中國及歐洲的洪水事件，對全球航運供應鏈帶來另一大打擊。

全球經濟命脈之一的埃及蘇彝士運河於今年4月發生嚴重事故，台灣長榮海運公司一艘超大型貨櫃船疑因強風吹襲，偏離航道並擱淺，打斜卡住運河，堵塞雙向交通，導致交通中斷近一周。事實上，約有12%的貿易會通過該運河。而今年6月，中國南部的疫情攀升，也導致該區港口出現更多延誤，並再次推高運費。

歐洲方面，最近暴雨及洪水肆虐西歐部分地區，當中以德國、比利時最為嚴重，瑞士、盧森堡及荷蘭部分地區也受到影響。Huxley稱，包括從捷克與斯洛伐克進入到漢堡與鹿特丹港口的鐵路，都受到嚴重中斷的影響，延誤貨物進出，擾亂供應鏈。

德國鋼鐵製造巨頭ThyssenKrupp亦指出，可能因暴雨及洪水無法獲得原材料，最終將對汽車及家用電器產業產生連鎖效應。標普全球普氏援引客戶信件指出，ThyssenKrupp本月16日時發布不可抗力通知，且有消息透露，德國哈根的部分鐵路被水淹到「消失」，貨車運送較平常更加困難。

中國方面，Huxley指出，最近的河南省水患亦產生嚴重影響，鐵路中斷，航運亦受到打擊，迫使運費上漲。大麥及煤炭的分銷正受影響，因河南就像是中國的「麵包籃」，今年夏天已生產3,800萬噸的大麥。