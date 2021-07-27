羅兵咸：香港娛樂及媒體業年收人料達780億元

羅兵咸永道發布《2021-2025年全球娛樂與媒體行望》，指疫情對媒體行業產生深遠的影響，並關閉所有娛樂方式，拖累香港娛樂與媒體行業去年的收人從88.1億美元，降至78.3億美元，按年收縮11.1%。惟當疫情影響減退，今年香港娛樂與媒體行業收人料將按年增長7.65%至2021年的84億美元，並且到2025年5年內達100億美元(780億港元)，複合年增長率達4.38%。

羅兵咸永道中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，以收入來說，與亞太地區及中國內地相比，香港受到的衝擊最大。此外，以往香港廣告收入表現較好乃由遊客帶動，加上廣告支出與銷售額掛鈎，所以目前香港消費市場較為疲弱，形成拖累。對於近期有個別本地歌手組合爆紅，對廣告業界而言屬稀有資源，惟相信是個別事件，行業未有復甦，因為仍未見公司願意花費很大的廣告支出宣傳，相信廣告業仍要捱一段時間。

邱指出，電影業會逐步復甦，但相信票房收入在2024年才可重回2019年、即疫情前水平，到2025年行業收入達2.76億美元，乃由於社交距離限制對影響影院入座人數，及疫情中斷電影製作以至供應出現短缺。

至於電子遊戲，她指內地近期針對互聯網平台作出整頓，主要在行業反壟斷及保護個人資料着手，但其實很多國家都有類近措施及罰款，內地只是跟隨國際大趨勢，對行業而言是必經之路。

邱氏指出，香港也是電子遊戲產業的重要板塊，目前香港平均每人花費137.65美元，預計到2025年金額將升至每人平均157.94，僅次於南韓、日本及新加坡，位列全球第四高。該行預計，預計香港電子遊戲市場收入將由去年的9.91億美元，增至2025年的12億美元。至於中國内地和美國這兩大遊戲市場，2025年收入將分別達到411億美元和439億美元。