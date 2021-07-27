紐油升穿72美元　道期跌逾160點

美匯指數報92.77；港匯見7.7820；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5113；美元兌日圓報110.15；歐元企1.1782；英鎊報1.3791。金價反覆見每安士1,797美元。布油升至73.84美元；紐油升穿72美元。比特幣跌至3.7萬美元，道指期貨跌逾160點。

-百度股價繼續尋底，較發行價潛水近40%。

-中國恒大取消特別分紅方案，股價曾瀉17%。

-物管股續挫，融創服務一度跌13%。

-摩通上調比亞迪股份目標價至250元。

●中概股插水惹關注，美證交會要求中企披露北京干預風險。

●中國6月工企利潤按年增長20%，產業供應鏈仍存短板弱項。

●財政部：上半年國企利潤總額按增長1.1倍。

●劉鶴：堅決支持中小企業發展，強調「專精特新」。

●中國在岸債市年內違約金已超去年，連續第4年破千億。

●亞馬遜否認接受比特幣支付，比特幣失守3.8萬美元關。

●日股收漲136點，連升3日。

-南韓第2季經濟增長遜預期，汽車晶片短缺拖累出口。

●歐股早段個別發展，利潔時績後急挫9%。

●歐洲及中國水患夾擊，專家：全球航運供應鏈再受襲。

●美國加強反壟斷，怡安與WTW併購交易告吹。

●調查：6個亞太區城市未來4年躋身全球十大科創中心。

●英特爾將為高通代工，冀2025年追上呢兩大對手...

●人民幣中間價升至6.4734，兌每百港元報83.24。