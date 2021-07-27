紐油升穿72美元 道期跌逾160點
2021年07月27日 16:25
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美匯指數報92.77；港匯見7.7820；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5113；美元兌日圓報110.15；歐元企1.1782；英鎊報1.3791。金價反覆見每安士1,797美元。布油升至73.84美元；紐油升穿72美元。比特幣跌至3.7萬美元，道指期貨跌逾160點。
●港股午後出現恐慌性拋售，恒生指數最多挫逾1,400點，插至24,600點水平，全日收挫1,105點或4.2%，報25,086點，25,000點關失而復得；科技指數收瀉541點或近8%，主板成交逾3,606億港元破紀錄。https://bit.ly/3rBI3u4
-騰訊3日累瀉近15%，「女股神」連日沽貨接近清倉。https://bit.ly/3kZrsiw
-百度股價繼續尋底，較發行價潛水近40%。
-中國恒大取消特別分紅方案，股價曾瀉17%。
-物管股續挫，融創服務一度跌13%。
-摩通上調比亞迪股份目標價至250元。
●中概股插水惹關注，美證交會要求中企披露北京干預風險。
●滬綜指收跌86點，創業板指瀉4%。https://bit.ly/2URkCB2
●中國6月工企利潤按年增長20%，產業供應鏈仍存短板弱項。
●財政部：上半年國企利潤總額按增長1.1倍。
●劉鶴：堅決支持中小企業發展，強調「專精特新」。
●中國在岸債市年內違約金已超去年，連續第4年破千億。
●亞馬遜否認接受比特幣支付，比特幣失守3.8萬美元關。
●日股收漲136點，連升3日。
-南韓第2季經濟增長遜預期，汽車晶片短缺拖累出口。
●歐股早段個別發展，利潔時績後急挫9%。
●歐洲及中國水患夾擊，專家：全球航運供應鏈再受襲。
●美國加強反壟斷，怡安與WTW併購交易告吹。
●調查：6個亞太區城市未來4年躋身全球十大科創中心。
●英特爾將為高通代工，冀2025年追上呢兩大對手...
●人民幣中間價升至6.4734，兌每百港元報83.24。