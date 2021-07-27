小米造車消息一籮籮 最新傳由江淮汽車代工

報道亦指，安徽江淮汽車集團或將為小米汽車代工，首款車型或主攻20萬元人民幣以下市場，並將布局換電業務。

事實上，內地早前曾傳出小米汽車將落地上海徐匯區的消息，並引述小米的招聘啟事稱，小米造車人才招聘，以模塊負責人、專家、資深工程師為主，工作地點包括北京海淀區和上海徐匯區。

針對種種猜測，小米公關部總經理王化隨即在社交平台澄清，指近日關於小米造車的訊息已經愈傳愈離譜，「一會兒落地北京，一會兒落地上海，還刻意強調武漢沒引入成功。」他強調，以上所有均非事實，一切以官方披露信息為準。

消息指，今年上半年愛馳汽車創始人付強曾參加雷軍的飯局。不過，或許是由於價格沒談攏，再加上愛馳生產質量問題，有關合作落空。