小米造車消息一籮籮 最新傳由江淮汽車代工
2021年07月27日 16:43
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市場關注小米集團(01810)造車進展，內媒引消息報道，傳中國安徽省國資委近日正與小米洽談，有意將小米汽車引入合肥，但具體的招商引資政策尚未確定。
報道亦指，安徽江淮汽車集團或將為小米汽車代工，首款車型或主攻20萬元人民幣以下市場，並將布局換電業務。
事實上，內地早前曾傳出小米汽車將落地上海徐匯區的消息，並引述小米的招聘啟事稱，小米造車人才招聘，以模塊負責人、專家、資深工程師為主，工作地點包括北京海淀區和上海徐匯區。
針對種種猜測，小米公關部總經理王化隨即在社交平台澄清，指近日關於小米造車的訊息已經愈傳愈離譜，「一會兒落地北京，一會兒落地上海，還刻意強調武漢沒引入成功。」他強調，以上所有均非事實，一切以官方披露信息為準。
不只是中國地方政府爭奪小米汽車「落戶權」，各大車企也在爭相成為小米汽車的代工廠。據指，自宣布造車以來，董事長雷軍輾轉於各地考察，頻繁出入各個主機廠，與上汽、比亞迪(01211)、長城汽車(02333)等車企進行溝通交流。
消息指，今年上半年愛馳汽車創始人付強曾參加雷軍的飯局。不過，或許是由於價格沒談攏，再加上愛馳生產質量問題，有關合作落空。