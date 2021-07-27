港股大冧真相？傳美或限制基金投資中港

一則未經證實的傳言重創內地A股及港股，科網股在內龍頭公司股票大跌，拖累兩地股票大跌，隨股市跌幅擴大，中國國債亦大跌，境內外人民幣也雙雙跌破6.5關口。

國元證券交易與策略負責人李崑琨表示，今日市場廣泛流傳一則傳言，稱美國基金大舉拋售香港及中國資產，美國或限制美國基金在中港投資。他稱，儘管傳言未經證實，惟市場擔心外資大舉由中國股債市場流出，市場情緒因此遭受重創。

中國外交部發言人今天談及中美高級外交官員日前於天津面對面會晤時稱，會談是建設性的，美國需認真思考中美關係下一步走向，作出正確選擇。市場對中美關係走向抱憂慮。

今日(周二)午後，中國10年期國債活躍券孽息率一度上升約7個基點，同期限國債期貨一度跌0.4%。離岸人民幣兌美元一度下跌0.6%，至6.52，自4月份以來首次跌破6.5。恒生指數一度跌逾5%，創去年5月以來最大跌幅，滬深300指數收跌3.5%，為逾八個月低位。

近期中國政府推出新政，市場對互聯網公司和教育類公司預期顯著惡化，引發投資者對多個行業的擔憂。房地產行業面臨更嚴格融資限制及境內外新冠肺炎疫情擴大的迹象，均令市場避險情緒升溫。