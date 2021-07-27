九龍整體商廈空置率下跌　九龍灣改善幅度最大

本地疫情見緩和，經濟活動逐步恢復，為寫字樓租賃市場帶來正面推動力，九龍區商廈空置率持續向下。根據中原(工商舖)統計，6月份九龍區整體甲廈空置率錄得約12.42%，對比5月份下跌約0.19個百分點，連續兩個月減少。而統計的九龍四大核心商業區中，多區甲廈空置率均按月下調，包括尖沙咀、觀塘及九龍灣，跌幅約0.11至0.63個百分點，當中以九龍灣跌幅最大。

該行寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，上月份九龍區整體甲廈空置率按年仍高約0.81個百分點，但以分區計明顯有改善，尖沙咀6月空置數字為8.31%，按月下調約0.11個百分點，而旺角區數字雖按月微升，但對比去年同期就回落約0.97個百分點。東九龍方面，觀塘區上月空置約12.44%，比5月份少約0.39個百分點，按年則跌約1.1個百分點。毗鄰九龍灣區空置率仍然高企約20.50%，但比5月下調約0.63個百分點，較去年下跌約0.6個百分點。何指出，中港兩地一旦落實通關，會為寫字樓租賃市場帶來另一波需求，預期九龍區甲廈空置率走勢會保持平穩向下走勢。