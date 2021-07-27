金管局：外匯基金上半年投資收入1027億元

香港金融管理局公布，截至2021年6月底上半年外匯基金錄得1,027億港元的投資收入，當中香港股票投資收益125億元，其他股票投資收益464億元。而債券投資收益13億元，非港元資產外匯估值上調28億元，其他投資收益則為397億元。

2021年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特區政府基金及法定組織存款的息率為4.7%，上半年相關費用分別為180億元及79億元。

2021年6月底外匯基金的總資產為45,666億元，較2020年底增加674億元，而其累計盈餘為8,346億元。

金管局總裁余偉文指出，持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟今年上半年逐步復甦。主要股票市場延續了去年第四季的升勢，外匯基金的股票組合因而錄得良好收益。

債市方面，受預期通脹升溫的影響，美國國債長期收益率於第一季顯著飆升，雖於第二季略有調整，但總體債券價格仍然下跌，令債券組合的投資收入相對失色。但總括而言，外匯基金的股債組合於上半年均錄得正回報。

展望下半年，投資環境仍存在頗多變數。隨着環球主要經濟體的疫情逐漸受控，市場預期聯儲局或會考慮開始逐漸縮減買債。與此同時，市場亦關注通脹上升是否暫時性，一旦通脹壓力升溫，觸發債息急升，將會造成金融市場波動。

晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊指出，本季外匯基金表現反映金管局多元化的投資，以分散風險，亦，滿足穩定管理本港外匯投資的目標。同時，鑑於當局投資債市的比重較股市高，亦有適當分散股市風險，料近期中港股市大跌將不會對來季收益構成影響。

他續指，外匯基金的債券多為投資級別，而美國10年期國債息率於第二季期間有所回落，債息由3月底時的1.7厘，回調至6月時約1.4厘的水平，令次季債市收益收復首季失地。