摩根大通：iPhone 14將有重大升級　首次採用鈦金屬

iPhone 13預計今年發布，惟摩根大通已經搶先為iPhone 14的升級作預測，該行料高端機型或將使用鈦和其他合金來代替鋁和不銹鋼，這將是蘋果公司(Apple Inc.)首次在智能手機產品中使用鈦金屬。

摩根大通表示，從供應鏈相關信源中獲悉，Apple產品將於2022年起進行材料更迭，富士康有望成為集團鈦組件的獨家供應商。

與當前iPhone型號中使用的不銹鋼相比，鈦合金更堅固、更耐刮擦，同時鈦比鋼的重量輕了約45%，與其他合金相比，鈦更加具耐腐蝕。雖然鈦也存在容易沾染污漬的缺點，但是據手機測評機構GSM Arena稱，蘋果公司很可能會通過將鈦與其他金屬結合來克服這個問題。

另外，摩根大通預計，iPhone 14將發生更重大的變化，這表明今年的iPhone 13或許僅會增加一些小的新功能，2022年的iPhone 14將帶來各種全新設計和重大功能革新，這點與推出iPhone X或iPhone 12的情況相似。

此外，摩根大通也指出Apple將不會生產iPhone 14 mini，低端機型或以5G iPhone SE代替，但這也預示iPhone mini系列的「退場」。該行的分析認為，蘋果公司預計會盡快將小型手機的價格壓到中低檔範圍內，而配備最新功能的、最昂貴的旗艦產品作為蘋果的主力產品將繼續保持強勢。