中澳貿易衝突　澳紅酒產業5年內恐損失137億元

外媒報道，中國澳洲貿易衝突，導致兩國關係惡化，澳洲當局周二(27日)呼籲該國酒商盡快拓展中國以外市場，否則中國課徵的關稅，恐令相關產業在5年內，損失至少24億澳幣(137.4億港元)。

澳洲農業資源經濟科學局(ABARES)表示，中國去年徵收的反傾銷稅，澳洲葡萄酒對中國的出口將「徹底停止」。並警告如果相關產業不擴大與其他國家的貿易，到2025年澳洲葡萄酒出口額將減少4.8億澳幣。

ABARES執行主任Jared Greenville指出，價值30億澳幣的葡萄酒出口產業需要另闢新市場。Greenville表示，若與其他國家發展關係，規模要足以彌補中國留下的空白，必須要不同策略。並補充提到，如果沒有做出改變，原本預計運往中國的葡萄酒，只會有60％在其他現有市場中找到買家。

ABARES數據顯示，對於專銷售給酒商的葡萄農而言，在中國關稅的衝擊下，到2025年，每年產額的損失將達到6,700萬澳幣。預計短期內只會有小量葡萄酒轉向其他市場。據統計，澳洲目前向100多個市場出口葡萄酒，自年初以來，出口商已經將約30％準備銷往中國的葡萄酒重新定向。