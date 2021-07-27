西九四小龍成交已超6月　宇晴軒微減售875萬元

長沙灣西九四小龍7月已錄約41宗買賣，已超6月全月，其中宇晴軒有兩房單位，上月才開價890萬元放盤，輕微議價後即售875萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富澤花園富嘉閣高層A室，實用面積約658方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,230萬元承接，實用呎價約18,693元，原業主於2016年6月購入上址投資，當時作價918萬元，持貨5年至今易手，帳面獲利312萬元，單位期內升值約34%。

●北角半山峰景大廈低層A室，實用面積約1,733方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以約3,680萬元承接，實用呎價約21,235元，原業主於2011年2月以2,200萬元購入投資，持貨10年至今沽出，帳面獲利1,480萬元，單位期內升值約67%。

●鰂魚涌太古城7月暫錄約18宗買賣，平均實用呎價約20,789元，其中智星閣中層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，於6月以1,100萬元放盤，近日減價至1,000萬元獲承接，實用呎價19,920元。

●小西灣藍灣半島7座中層E室，實用面積約565方呎，套三房設計，飽覽城市景及山景，獲買家以960萬元買入，實用呎價約16,991元，新買家為區內客，見單位市場罕有放盤，加上屋苑擁有會所，故立即購入。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣西九四小龍7月暫錄約41宗買賣，已超上月全月39宗，宇晴軒本月暫錄10宗，平均實用呎價19,824元，包括5座低層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，上月開價890萬元，輕微議價後以875萬元成交，實用呎價約18,939元。

●長沙灣泓景臺6座中低層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望內園池景，放盤約1個月，原叫價890萬元，經議價後減價2萬元或約0.2%，至近日以888萬元沽出，實用呎價約18,774元。

●長沙灣星匯居1座高層D室，望市景，一房連儲物室間隔，實用面積約395方呎，以720萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約700萬元成交，實用呎價約17,722元，新買家為首置客，睇樓一次即入市自住。

●長沙灣ONE NEW YORK中層D室，一房間隔，實用面積約241方呎，以約520萬元放盤約1個月後，吸引區內客洽詢，經議價後減價25萬元，實用呎價約20,539元，原業主於2018年7月以約518萬元購入，單位剛SSD鬆綁，是次轉手帳面蝕讓約23萬元離場。

●旺角利奧坊‧曉岸2座高層D室，實用面積約259方呎，開放式廚房間隔，望樓景，以594萬元易手，實用呎價約22,934元，原業主於2015年10月以422萬元購入上址，持貨近6年至今沽售，帳面獲利172萬元離場，單位期內升值41%。

●旺角奧柏‧御峯1座中低層F室，實用面積約283方呎，開放式間隔，最初開價575萬元，現降價30萬元，以545萬元易手，實用呎價約19,258元，新買家為同區上車客，原業主於2017年7月以475萬元購入單位，現轉手帳面獲利70萬元離場，單位約4年升值約15%。

●黃大仙現崇山1座高層B室，套三房間隔，望山景，實用面積約660方呎，以約27,000元放租7天後，即吸引外區客洽詢，議價後以月租約25,000元租出，實用呎租約37.9元。

－－－－－－

新界區

●西貢御庭園下複式單位，套三房間隔，享山景，連花園，以1,200萬元易手，原業主於2006年8月購入上址，當時作價500萬元，持貨15年至今易手，帳面獲利700萬元，單位期內升值1.4倍。

●馬鞍山曉峯灣畔5座高層D室，實用面積約671方呎，三房間隔，原先開價1,100萬元，放盤5個月，減價30萬或約3%，終以1,070萬元沽售，實用呎價約15,946元，原業主於2006年10月購入上述單位，當時作價320萬元，持貨14年多帳面獲利750萬元，期內升值逾2.3倍。

●馬鞍山天宇海5A座中層A室，實用面積約785方呎，套三房間隔，開價約1,180萬元，議價後以1,148萬元易手，實用呎價約14,624元，新買家為用家，原業主於2015年以710萬元購入，持貨6年帳面獲利約438萬元，單位升值約62%。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，日前以926萬元易手，實用呎價約17,946元，屬同類單位新高，原業主於2009年以370萬元購入，持貨12年帳面獲利556萬元，單位升值約1.5倍。

●沙田第一城10座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原先叫價628萬元，象徵式減價13萬元，獲買家以615萬元承接，實用呎價約18,807元。

●沙田帝堡城1座低層G室，實用面積約873方呎，套三房間隔，放盤3個月，獲買家零議價下以1,200萬元連車位成交，實用呎價約13,746元，原業主於2004年11月購入，當時作價430萬元，持貨逾16年至今轉售，帳面獲利770萬元。

●沙田帝堡城3座低層H室，實用面積547平方呎，兩房間隔，以819萬元易手，實用呎價約14,973元，原業主則於2010年以343萬元購入，持貨11年帳面獲利約476萬元，單位升值約1.4倍。

●大埔居屋寶雅苑B座高層12室，實用面積約489方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場開價560萬元，放盤約兩個月，減價10萬元，減幅1.8%，最終以550萬元成交，實用呎價11,247元，新買家為用家。

●粉嶺牽晴間9座高層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，議價後以593萬元獲承接，實用呎價約15,403元，原業主則於2008年以137萬元購入上址，持貨13年帳面獲利456萬元。

●上水居屋彩蒲苑D座低層1室一房，實用面積約363方呎，於已補價自由市場叫價460萬元，現減價15萬元或約3.3%，以445萬元售出，實用呎價約12,259元，新買家為年輕夫婦上車客，選擇鄰近父母居所的樓盤，並動員全家人睇樓，徵詢各人意見後再攜同支票睇樓，獲原業主減價成交。

●元朗加州花園水仙徑單號屋，實用面積1,016方呎，議價後以1,283.8萬元沽出，實用呎價12,636元，新買家為外區換樓客，為小朋友有更大生活空間，決定入市單位作自住用途，原業主於2018年2月以1,133萬元買入，持貨3年帳面獲利約150.8萬元離場，期內升值約13.3%。

●元朗洪水橋朗峰園2座高層A室，兩房間隔，實用面積約362方呎，享市景，月前叫價約520萬元放盤，新近獲區內首置客洽商承接，雙方議價後以500萬元成交，實用呎價約13,812元，原業主於2017年3月以約348萬元購入，轉手帳面獲利約152萬元，物業升值約43.7%。

●元朗PARK YOHO Napoli第27B座中層B室，實用面積約718方呎，套三房間隔，望內園景，放租不足一個月，獲租客以19,000元租入，實用呎租約26.4元，業主於2019年11月以1,147.4萬元購入，持貨未夠3年，享近2厘租金回報，新租客為同屋苑租客，本租住兩房單位，對居住要求提高故轉租同屋苑三房單位。

●元朗PARK YOHO本月錄16宗二手買賣，較上月增約80%，平均實用呎價約14,500元，其中PARK YOHO Genova第16A座高層E室，實用面積約251平方呎，開放式間隔，叫價460萬元，減價12萬元或2.6%，以448萬元沽出，實用呎價約17,849元。

●元朗朗屏8號3座頂層單位，實用面積約610方呎，三房間隔，開價930萬元，經議價後減價30萬元或約3.2%，新近以900萬元沽出，實用呎價約14,754元，原業主於2017年4月以約836.3萬元購入，持貨約4年帳面獲利約63.7萬元，物業升值約7.6%，屋苑7月暫錄6宗買賣，現時約有80個放盤，叫價由500萬元起。

●元朗區交投暢旺，年初迄今二手買賣錄近1,500宗，同區單幢樓偉發大廈高層D室，三房間隔，實用面積約520方呎，早前開價約690萬元放盤，新近獲區內換樓客垂青，雙方議價後以675萬元成交，實用呎價約12,981元。

●屯門䨇寓南翼低層B室，實用面積276方呎，開放式間隔，租客鍾情屋苑屬區內較新入伙的樓盤，可即租即住，加上原先亦居於同區，熟悉區內環境，毋須重新適應，遂便決定以月租11,500元租入，實用呎租約41.7元，業主於2016年以約351.5萬元購入，租金回報率達約3.9厘。

●屯門大興花園2期1座低層F室，實用面積447方呎，兩房兩廳間隔，區內客見屋苑鄰近小朋友的學校，加上業主願意調整租金，減租500元，決定即睇即租，以月租12,500元承租單位，實用呎租約28元，如以現時同類型單位的銀行估值約533萬元計，租金回報率約2.8厘。

●屯門邁亞美海灣5座高層A室，實用面積約431方呎，區內客鍾情該單位座擁避風塘海景，附設部分入牆傢俬，業主為求「好客」，亦決定減租1,000元，單位終以11,000元獲上述租客即睇即租，實用呎租約25.5元。

●荃灣全．城滙6座高層B室，實用面積約801方呎，套三房間隔，開價約32,000元放租，吸引同區客人洽租，議價後決定承租，並預繳半年租，最終減價約2,000元，成交月租30,000元，實用呎租約37.5元。

●荃灣麗城花園7月累錄7宗買賣，較上月17宗減少約60%，主要因連月樓價急速上漲，現時普遍業主態度硬淨，議價空間有限，項目1期1座中層E室，實用面積約644方呎，套三房間隔，叫價820萬元，吸引已睇樓一年的上車客承接，議價後共減25萬元，以795萬元成交，實用呎價約12,345元。

●東涌7月累錄約130宗租賃成交，包括東環1座中層1室，實用面積約639方呎，套三房間隔，享全海景，月租叫價18,500元，議價後以18,000元租出，實用呎租約28.2元，租客為家庭客，原租住同區另一屋苑兩房單位，為轉換環境，轉租上述三房海景戶，屋苑7月錄約33宗租賃成交，平均實用呎租約30.3元。