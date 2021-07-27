新港城低層移民盤減40萬易手　加連威老道舊樓流拍

本港樓市持續暢旺，平盤難求，但仍有移民業主放盤提供一定議價空間。馬鞍山指標上車盤新港城同類放盤，減價近40萬元後，日前以620.8萬元售出。

美聯陳少鴻表示，上述N座極低層2室，實用面積約337方呎，原業主因移民叫價660萬元，於市場放盤約個半月後，有來自東九龍上車客，見屯馬綫全線開通，即到該區睇樓，議價後入市，呎價約18,421元。

缺盤下市場仍錄理想價成交。中原胡耀祖透露，同區嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以926萬元易手，呎價約17,946元，屬同類單位新高。

將軍澳維景灣畔交投加快。美聯黃麗貞稱，屋苑僅餘8個可即時睇樓的「鎖匙盤」，缺盤下，新買家加快入市決定，項目單日錄4宗成交，包括維景灣畔15座高層G室，獲外國回流客睇樓後隨即決定承接，成交價960萬元，以實用面積約510方呎計，呎價約18,824元。

此外，部分業主為求出貨寧願損手。香港置業方文偉指出，長沙灣ONE NEW YORK中層D室一房戶，實用面積約241方呎，以約520萬元放盤約一個月後，吸引區內客洽詢，經議價後減價25萬元，以495萬元成交，呎價約20,539元。原業主於2018年7月以約518萬元購入，辣招期滿即沽，轉手帳面蝕讓約23萬元。

●加連威老道舊樓流拍

近期趁市旺積極沽貨套現的鄧成波家族，由其申請強拍的尖沙咀加連威老道61至73號舊樓項目，以底價19.262億元拍賣，最終未有財團承價收回，為強拍條例生效以來第二宗流拍個案。

上述家族成員、陞域集團創辦人鄧耀昇亦有到場，但並未有出價參與競投。他表示，集團會適時因應成本和效益作出全盤的考慮，是次純屬商業決定，集團對香港物業市場仍然樂觀，保持積極態度，因應各種情況而作出不同決定。

是次流拍的一列舊樓物業，地盤面積約10,840方呎，包括5幢5層高商住樓宇，現規劃為「商業（6）用途。據了解，該家族已成功收購項目逾8成業權。物業原定於去年7月舉行強拍，惟遭小業主入稟上訴暫緩，至今年5月被法院駁回後再度強拍。

負責今次強拍的仲量聯行，其資深董事李遠峰稱，項目整個強拍程序已完成，大業主需再向土地審裁處重新申請才可再進行拍賣，或可以私人協商形式收購餘下業權。

此外，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，以2017年估價報告的基礎下，以現有價值分攤，整個項目涉及的7個街舖和7個一樓商業單位，已佔整體的76.6%，遠高於樓上住宅單位價值。由於土地審裁處批出的現有舊樓價值分布不利強拍申請方，在寫字樓空置情況未大幅改善，項目預算重建商業大廈，其拍賣底價有下調空間。資料顯示，強拍條例生效後首宗流拍個案，為寶聲集團等的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，2020年11月以底價逾2.23億元推出拍賣，但未有承價下收回。

事實上，市場估算鄧成波家族近期沽出物業已套現逾90億元，當中較大宗個案，包括以9億元沽出葵涌打磚坪街57至61號中央工業大廈，及以約13億元售出葵涌安蔭商場及荃灣石圍角商場，以及兩項附設的停車場等物業。

自政府撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅後，工廈市場持續興旺，吸引基金掃貨。正八集團主席廖偉麟持有的荃灣有線電視大樓30樓工廈單位，最新有8伙獲基金投資者一口氣以約1.318億港元大手購入，呎價約6,300元，中原（工商舖）何淑貞指，該層拆售的11個單位亦已悉數沽清。另外，盛滙商舖基金以4,500萬元買入筲箕灣金華街61至67號地下D號舖，低市價逾三成，該街市舖原先叫價約6,500萬元，租金回報率約4.3厘。