新界西北再有大型項目　市區單幢樓周六開賣

全新樓盤開售潮一觸即發，新界西北區將再有大型項目登場，發展商預告最快下周公布開價。同時，市區亦有單幢物業落實開售安排，本周六發售首批單位。

●天水圍Wetland Seasons Bay第1期最快下周開價

發展商爭相加速部署開盤。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Bay第1期，自公布取得預售樓花同意書後，市場查詢反應踴躍，樓書料1至2周內發布，最快下周開價。

他透露，配合推盤攻勢，今日(27日)率先披露項目的發展布局圖及面積等資料，其中開放式戶實用面積約270至280方呎、一房約300至370方呎、兩房則約390至460方呎。至於三房戶面積介乎約500至770方呎、四房戶則由約780至800方呎。他指出，標準戶中佔約70%兩房或以下細單位，屬項目主打單位類型。

●屯門御海灣周六推售10伙 個別加價7%

樓市氣氛向好，發展商加價信心增強。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣，剛更新多張價單，部分單位加價。其中第2座28樓M單位，實用面積313方呎，價單售價由771.35萬調升至825.35萬元，呎價由24,644上調至26,369元，加幅高達7%，買家仍享最多22%總折扣優惠。發展商同時發出新銷售安排，將於本周六（31日）推出10個單位發售。

●英皇：屯門畔海洋房裝修費涉800萬 視乎反應考慮加推

客源方面，張認為，本地購買力未有受移民潮影響，而他身邊亦有不少朋友回流，覺得能支持洋房交投，不擔心因未能通關而影響銷情，認為豪宅下半年可跑贏大市。

他表示，項目的鄰近休憩空間是集團向該地皮業主租用，佔地約7至8萬方呎，所有租金費用由發展商負責。另外，項目8間洋房的實用面積則由3,290至4,858方呎。

未來部署方面，張透露，集團位於壽臣山道項目已取得合約完成證明書，料可於本年第4季推出。至於將於明日(28日)強拍的筲箕灣南安街物業，若完成強拍可完善現時整個項目規劃，可重新作商住混合用途的方向發展，地盤佔地約6,000方呎。

被問到集團會否參與政府的土地共享計劃，他指公司較少農地儲備，未必會參與，惟建議政府可動腦筋改善審批程序，及跨部門協調的安排。

●【多相】屯門畔海現樓示範洋房首度曝光

整個項目共提供8間洋房。資料顯示，項目早前已沽出3號洋房，作價逾1.3億港元承接，呎價約31,632元。

●壽臣山道東1號單號屋以逾2.1億元沽 呎價7.9萬元

美聯方富義表示，南區壽臣山道東1號再錄成交，實用面積約2,657方呎的單號洋房，剛以逾2.1億港元售出，呎價約79,037元。

是次為該屋苑近10天連環成交第3宗。本月迄今，山頂南區暫錄得約7宗逾億元成交，交投表現理想，並預期第3季區內物業需求將更為殷切，大額物業成交續看俏。

●高銀旗下傲玟樓價4363萬元單位交易告吹

近期屢傳財困的高銀金融（00530）主席潘蘇通，旗下高銀集團的何文田新盤傲玟，早前已取得入伙紙，惟交樓入伙日期一拖再拖。項目連環錄得交易告吹情況，最新一宗個案涉及原先成交價4,363.3萬元。

據一手銷售資訊網資料，上述原於2019年11月售出的第2座10樓A單位，實用面積1,403方呎，當時成交呎價約3.11萬元，已於日前終止買賣合約。而項目於7月已連錄3宗同類個案，共涉原本樓價逾1.24億元。

事實上，該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已逾一年半時間，扣除5伙交易告吹個案後，合共僅賣出23個單位，佔整項目單位總數401伙不足6%，目前仍有九成多單位待售。

發展商早前表示，已通知各買家有關項目需再延遲交樓，大部分買家初步表示考慮繼續等候成交，公司會按照買賣合約之條款跟進處理事件。該公司又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。據了解，該盤最初預計關鍵日期為2020年11月，其後已先後延至今年5月及7月。

●何文田芳菲周六推售10個單位 入場費680萬元

市區新盤陸續登場。協成行旗下何文田芳菲今日（27日）公布首輪銷售安排，首推價單第1號中的30伙於本周末（31日）開售，本周五下午3時正截票。該公司高級項目經理陳婉霞表示，樓盤由剛過去周末開始收票至今，市場反應理想。首批開售單位中，包括5個一房及5個兩房單位，實用面積由286至465方呎，折實售價由680萬至1,229萬元，折實呎價則由23,188元至26,430元，將視乎銷情考慮加推。

●將軍澳LP6高層呎售2.13萬 創屋苑標準戶今年新高

南豐集團位於將軍澳日出康城的LP6，今天（27日）以招標形式售出1個分層標準單位，為第1座67樓A室，實用面積2,555方呎，成交價5,442.2萬元，呎價約21,300元創屋苑今年標準戶新高。項目至今累售2,389伙，佔全盤約99.8%，套現約205.6億元，現時僅餘3伙待售。