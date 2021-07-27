觀望大型科企業績　道指早段跌230點

內地股市續遭拋售打擊市場氣氛，加上觀望大型科技收市後公布業績，美股周二(27日)早段偏軟，道指跌230點，至34,914點；標指跌23點，至4,399點；以科技股為主的納指跌62點，至14,778點。

華爾街好友、Federated Hermes首席股票市場策略員Phil Orlando也變得謹慎，表示股市正處於關鍵轉捩點，標指未來兩個月可能出現5至8%的回調，主要風險包括通脹高於預期、變種病毒擴散，以及圍繞貨幣和財政政策的不確定。不過，他認為，潛在的經濟和市場基本因素仍非常強勁，會利用大市回調作為買入機會，最看好的類別是美國大型價值股，特別是金融、能源和非必需消費品股。他給予標指的年底目標為4,500點，仍較周一收市高約1.7%。

個別股份表受業績提振，通用電氣(GE)第二季經調整後每股盈利5美仙，按年虧轉盈，並優於市場預期，期內飛機引擎業務增長下，該公司將今年工業業務自由現金流預測上調至介乎35億至50億美元。憧憬航空需求改善將進一步提振業務，GE股價早段漲2.28%至13.21美元。

3M上季每股盈利2.59美元，勝預期，並上調全年財務預測，股價早段照跌3.18%至195.25美元。

英特爾制定計劃，力求2025年前重新領導全球晶片市場，股價早段跌2.87%至52.75美元。