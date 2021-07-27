皇冠補交3.5億元博彩稅及罰息　暗示罰款陸續有來

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)就6月時被澳洲維多利亞省當局揭發自2012年至今少交博彩稅事件，公司於周二(27日)公布，已向當局繳付了3,700萬澳元稅款，另加2,400萬澳元懲罰利息，即合共6,100萬澳元(約3.5億港元)，並且暗示罰款陸續有來。

公司於公告內解釋，上述少交的稅款，緣於錯誤地扣除了給予賭客的部分獎金回贈，涉及皇冠墨爾本賭場內的電子博彩系統，並且公司會繼續審查有否在其他方面出錯而少交了稅款。

維多利亞省博彩和酒類監管委員會（VCGLR）則通知皇冠，待該省的皇家委員會完成對皇冠的調查報告之後，VCGLR將會落實皇冠向省政府少交的博彩稅款項。公司稱，會全力配合當局的工作。

皇冠的監管風波，緣於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕及被定罪；2019年公司又被多間澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(疊碼仔)或涉嫌販毒。迄今已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而維多利亞省及西澳省政府更先後成立最高級別的調查機構皇家委員會，去調查皇冠是否適合繼續持有該兩省的賭牌。換言之，在最壞情況之下，公司會失卻澳洲所有賭牌。