澳門日均賭收跌8%　美高梅中國9個月低

疫情困擾下，以往是澳門博彩業旺季的暑假今年繼續失色。券商花旗引述業內消息發表報告，澳門過去一周(19至25日)的日均賭收約2.57億元(澳門元‧下同)，比7月中的日均2.8億元下跌8.21%。

新濠國際旗下美國上市的新濠博亞公布，截至今年6月底止的第二季度錄淨虧損1.85億美元(約14.43億港元)，按年收窄接近五成；同期經調整物業EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)為錄得7,905.1萬美元，按年由負轉正。

另方面，中國最高人民檢察院日前發布最新的賭博類犯罪數字，今年上半年全國檢察機關起訴賭博類犯罪約4.65萬人，較2019年同期上升27.7%。近3年起訴的賭博類犯罪中，開設賭場罪佔逾八成，且佔比逐年上升。當中又以網絡賭博犯罪為主要形式，該院指，內地執法司法機關會不斷加大對賭博類犯罪打擊力度。