東方日報B1：外資大逃亡　港股七反艇　兩日冧2235點

港股今年「七翻身月」變「七反艇月」，恒生指數周二(27日)盤中一度失守25,000點大關，更是自2008年10月之後首見連續兩個交易日收跌超過千點，合共狂瀉2,235點，兩日總市值蒸發超過5萬億元，接近香港過去兩年的本地生產總值(GDP)！大市成交周二創新高，更似乎印證外資急撤中港股票的傳聞。

恒指早段低開180點後轉升131點，惟下午現恐慌性拋售，尾市曾重挫1,443點，低見24,748點，收跌1,105點，報25,086點，險守兩萬五關，為去年11月初後新低；國企指數跌穿9,000點，收報8,879點，挫475點，更是去年3月環球大冧市時才見的低位。港股總成交急增至逾3,612億元，創有紀錄以來最高，沽空比率15.1%。

券商花旗表示，內地未來幾周或有更多針對科企的新準則出台，認為互聯網巨頭應宣布新的股票回購計劃或增加現有回購計劃規模，顯示管理層對公司基本面的信心。

不過，撇開這些公司已紛紛宣布加碼投資，市場對此沒有任何憧憬，資金明顯是加緊拋售這些增長預期較高的「鎮倉之股」。市傳美國基金大舉拋售香港和內地資產，以及美國或限制當地基金在中港兩地投資。

資深財經專家林一鳴指，周一外國基金拆倉迹象明顯，外資昨續不問價沽貨，觸發港股拋售潮，散戶孖展到期被迫斬倉加劇跌勢，恒指連日大冧屬正常，料未來數天沽壓嚴重，短期不宜「接飛刀」，應等成交降至1,500億元水平始考慮入市。

於今年初曾是港股重要資金來源的「北水」也陸續撤離，港股通周二再錄得淨賣出12.75億元，雖然說金額雖較前幾日有所收窄，但已是連續7個交易日錄淨流出，為2018年11月以來最長，累計走資逾249億元。

港股總市值周二僅餘44.53萬億元，本月累失約8.3萬億元，以恒指本月跌幅超過日經平均指數，外媒預計經歷此輪「股災」後，港股市值已落後日本，淪為亞洲第三。

不過，港股美國預託證券(ADR)周二早段喘穩，美團報202.15元，較港收市高8.15元；騰訊報447.27元，較港高1.27元，若按比例計，相當於恒指升150點。

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