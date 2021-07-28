陳樂怡：碧桂園服務料業績向好　宜低吼

個股推介方面，碧桂園服務是國內大型物管公司，母公司碧桂園一直居國內物業銷售額前三位，每年為集團提供穩定的新增在管面積。此外，集團亦透過積極併購，例如以45億元人民幣收購同業藍光嘉寶，加速業務發展。另一方面，在物業管理、社區增值服務推動之下，預期即將公布的中期業績，盈利將可保持50%增長。市場近日憂慮政策風險，物管股急挫。但由於行業前景穩固，調整成為低吸機會。向上阻力位為58元，向下支持位為46元。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)