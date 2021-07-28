陳樂怡：碧桂園服務料業績向好 宜低吼
2021年07月28日 07:15
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港股周二繼續承壓。恒指一度跌破25,000點，收市下跌1,106點至25,086點。恒生科技指數亦下跌8.0%至6,250點。大市成交額升至3,607億港元。資金從互聯網和物業管理板塊流走。其中，阿里健康(00241)和雅生活(03319)分別跌18.5%和16.5%。另一方面，資金流向晶片板塊，中芯國際(00981)升5.8%。此外，滙控(00005)升1.8%。
評級機構標普下調恒大(03333)的信貸評級由B+調低兩級至B-，展望負面。另一方面，恒大亦決定取消特別分紅方案，恒大股價周二(27日)進一步下跌13.4%至5.81元。其他內房股亦受拖累，富力(02777)及萬科(02202)亦分別下跌6.0%和7.5%。事實上，中央政府堅決落實房住不炒，再加上目前國內對個別行業的政策調整力度加強，投資者擔憂內房的政策風險。不過，內房行業估值已跌至4至5倍市盈率，處於明顯偏低水平。投資者可考慮趁低收集，多元化的優質內房，例如華潤置地(01109)。
資金周二從具政策風險的互聯網、物管，以及醫藥行業流走，流入高息股避險；本地公用股，香港以及國內銀行股均上升。其中，本地銀行股受惠經濟改善，令信貸增加，息差見底，以及壞賬撥備減少，行業盈利將於2021年回穩。此外，預期大灣區理財通將於下半年推出，將成另一催化劑，其中，滙控及恒生(00011)將於8月2日公布業績，將為短期焦點。
在監管風險之下，恒指過去3個交易天累跌超過2,600點，其中，互聯網、物管、教育、醫療板塊均錄得明顯跌幅，預料監管風險仍將持續一些時間。然而，港股累積跌幅頗多，技術走勢亦明顯超賣，不排除短期出現反彈，恒指阻力於26,000點。其中，投資者可趁近期調整，分段收集，優質行業龍頭騰訊(00700)及碧桂園服務(06098)。
個股推介方面，碧桂園服務是國內大型物管公司，母公司碧桂園一直居國內物業銷售額前三位，每年為集團提供穩定的新增在管面積。此外，集團亦透過積極併購，例如以45億元人民幣收購同業藍光嘉寶，加速業務發展。另一方面，在物業管理、社區增值服務推動之下，預期即將公布的中期業績，盈利將可保持50%增長。市場近日憂慮政策風險，物管股急挫。但由於行業前景穩固，調整成為低吸機會。向上阻力位為58元，向下支持位為46元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)